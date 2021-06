Nek è uno dei cantanti più amati in Italia, ma stavolta ha fatto commuovere tutti non per le sue incredibili doti artistiche, bensì per il suo straordinario lato umano che ha conquistato davvero tutti. Ha infatti deciso di collegarsi sul suo profilo Instagram ufficiale e ha dato vita ad un post meraviglioso, accompagnato da alcune foto che lo ritraggono in compagnia di una delle persone più importanti della sua vita. Un momento che ha decisamente colpito tutti i follower, che l’hanno inondato di messaggi.

Si è trattato nello specifico di una dedica strappalacrime, che ha coinvolto emotivamente proprio tutti. Filippo Neviani non aveva mai fatto uscire completamente questo carattere, anche se tutti erano a conoscenza della sua bontà d’animo. Ora ha dunque fatto uscire tutta la sua tenerezza, che ha conquistato migliaia e migliaia di persone. Andiamo a vedere insieme quindi cosa ha scritto Nek, a chi ha dedicato questo post bellissimo e perché ha scelto di scriverlo proprio in questo giorno speciale.

Nek ha scritto un bellissimo messaggio per la moglie Patrizia Vacondio: “Caro amore mio, intanto buon compleanno. Ho scelto alcune foto nelle quali traspare proprio la tua presenza anche interiore non solo fisica. Ci sei per tutti noi sempre. Mai un momento di cedimento, mai un momento di tristezza, sempre forte in prima linea a combattere per noi contro le incertezze, i dolori, le frustrazioni con la potenza di una leonessa. Con noi esulti, ti commuovi per i bei risultati e li vivi con gioia piena che contagi volentieri”.





Nek ha aggiunto: “Patrizia sei la colonna portante, la pietra d’angolo sulla quale si erge la nostra famiglia che tanto amiamo e per la quale andiamo orgogliosi. Chiedo qui davanti a tutti e soprattutto a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale. Ti amo, ti amiamo con tutto il cuore. Auguriii”. E i fan hanno immediatamente preso d’assalto il suo post con decine di commenti e migliaia di mi piace. Tantissimi dunque gli auguri per la coniuge di Filippo Neviani.

Queste le principali reazioni degli utenti che seguono Nek: “Che parole meravigliose Filippo, Patrizia è fortunata ad averti”, “Parole meravigliose di un uomo fortemente innamorato di sua moglie”, “Bellissimi e tantissimi auguri”, “Auguri a Patrizia, tutti voi siete bellissimi”. E poi ancora: “Auguri alla tua bella, semplice e solare moglie”, “Buon compleanno, siete fantastici”.