Papà bis, è nato Dante. Già da qualche giorno, in realtà, ma la lieta notizia è uscita in queste ore. Il vip l’ha annunciata su Facebook, sotto a una bellissima foto con il bimbo appena nato in braccio. “Buongiorno vi presento il nostro secondo orgoglio Dante. La Mamma Roberta sta benissimo. Buon fine settimana per tutti voi. Un messaggio per tutte le donne, ancora una volta dimostrate quanto sia grande la vostra forza. Siete ammirevoli per questo dovete essere amate ogni giorno, festivi compresi”.

Il post con la tenera immagine in cui lo sportivo e volto della tv tiene tra le braccia il piccolo Dante, che è venuto al mondo lo scorso 13 settembre, è stato subito commentatissimo. Anche perché il pubblico sapeva bene della gravidanza della moglie, visto che era incinta quando lui si trovava in Honduras, con i naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi andata in onda. E infatti più volte Andrea Lo Cicero aveva rivelato di avere una certa apprensione per la moglie incinta rimasta in Italia.

Papà bis: “Vi presento il nostro secondo orgoglio, è nato Dante”

“Per me era difficile venire qui perché ho un figlio piccolo e mia moglie è incinta al sesto mese di gravidanza – aveva confidato l’ex rugbista nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi – Però ho scelto di affrontare quest’idolo e di far presente a me stesso che non devo dire né grazie né scusa a nessuno”.

Prima di venire eliminato al televoto contro Andrea Vetrone, Andrea Lo Cicero aveva avuto l’opportunità di parlare con la moglie Roberta ed era finito per commuoversi: “Sono fortunato ad averla come mia compagna di vita, la ringrazierò per sempre”. “Siamo orgogliosi di te, non vediamo l’ora che tu venga a casa. Ti amo tanto papino, sei la nostra gioia”, lo aveva rassicurato lei, ospite in studio da Ilary Blasi.

Finito il reality, Andrea Lo Cicero ha potuto trascorrere gli ultimi mesi di gravidanza della moglie Roberta, che già nel 2019 lo aveva reso papà di Ettore. E ora un altro fiocco azzurro con l’arrivo del piccolo Dante. Roberta Di Fiore è un’ex modella ma ora vive lontana da flash e pettegolezzi nella campagna del viterbese dove gestiscono un’attività agricola di famiglia.