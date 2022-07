“Come la mamma”. 22 anni, la figlia vip è uno spettacolo. Ha deciso di seguire le sue orme

Natasha Stefanenko è una attrice e conduttrice televisiva di origine russa: da anni è in Italia e il pubblico ha iniziato a conoscerla e ad apprezzarla. Da oltre venti anni è sposata con il marito Luca Sabbioni. In una intervista di qualche anno fa a “Vieni da me”, ospiti in studio di Caterina Balivo, i due si sono raccontati e si sono lasciati andare anche ad alcune battute: “Sarò la tua badante russa in futuro, meglio di così…”, afferma con una battuta Natasha indirizzata al marito. “La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”, rivela la Stefanenko.

I due sono genitori di Sasha, 22 anni, che ha intrapreso la carriera di indossatrice. Biondissima e con gli occhi color ghiaccio proprio come la sua mamma, da cui ha ereditato la bellezza oltre che la lingua madre. Classe 2000, questa figlia ‘vip’ su Instagram è già una vera star, con migliaia e migliaia di follower e foto che raccontano la sua vita che si divide, stando alla sua bio, tra Milano, gli Usa e le Marche, dove vive con mamma e papà e dove ha festeggiato i suoi 18 anni con un mega party a Villa Buonaccorsi.





Natasha Stefanenko la figlia è una modella: prima sfilata per lei

Natasha Stefanenko e la figlia Sasha hanno partecipato all’ultima edizione di Pechino Express mostrando il loro legame fatto di amore e complicità. Si sono piazzate al secondo posto dietro la coppia dei Pazzeschi composta da Victoria Cabello e Paride Vitale. “Ero stratimida, ero venuta qui nell’ombra di mamma e mi sono riscoperta”, ha rivelato Sasha.

Anche mamma Natasha è dello stesso parere: grazie al programma ha ritrovato quella complicità con la figlia. Proprio lei racconta: “Grazie ragazzi, ora sono io nell’ombra. Mi avete fatto riscoprire mia figlia”. Dopo la notizia della vittoria di Victoria e Paride e del loro posizionamento come seconde, le due concorrenti rivelano: “È un dispiacere essere seconde, eravamo lì. Niente ci toglie l’esperienza che abbiamo fatto”.

Evidentemente la bellezza deve essere un tratto genetico nella famiglia Sabbioni Stefanenko. L’attrice e conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram delle foto della figlia Sasha che ha sfilato a Bologna per un noto brand di bikini con un fisico mozzafiato e il portamento ereditato dalla mamma. “Ieri Sasha ha fatto il suo primo fashion show. Forse ero più in ansia io di lei 😅 È stata bravissima! Sono la mamma più orgogliosa del mondo!”. La 22enne sembra voler ripercorrere le orme della mamma che in Italia ha trovato il successo in tv. Orgogliosa della nuova modella anche il papà: l’imprenditore marchigiano posa felice accanto alle sue bellissime donne.

Guanti e infradito ai piedi: così si è mostrata la bellissima della tv. E i commenti fioccano