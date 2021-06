Momento difficile e doloroso per Natalia Paragoni. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ e fidanzata di Andrea Zelletta è tornata a parlare sui social network e su Instagram si è soffermata su un problema di salute che non la sta lasciando in pace. Sperava dunque in qualche miglioramento in questo periodo, invece c’è stato il ritorno di una situazione sgradevole, che l’ha costretta a recarsi dal medico nella speranza che stavolta si possa trovare una soluzione che sia il più possibile definitiva.

Nelle scorse settimane di lei e dell’ex gieffino si è parlato soprattutto per gli ambiti estremamente intimi. In un primo momento si sono concentrati sullo spettacolo che danno sotto le lenzuola e la ragazza ammise addirittura di essersi fatta male durante un amplesso. Poi hanno anche catalizzato l’attenzione sulla possibilità che possano sposarsi e diventare genitori, ma su questo non c’è ancora una data esatta. Ora questa dolorosa confessione che ha messo un po’ in agitazione i suoi follower.

In alcune storie postate dunque su Instagram, Natalia Paragoni ha rivelato di essere costretta a recarsi dal ginecologo perché è tornata la problematica della cistite, con la quale ha dovuto fare i conti anche in passato. Ha anche aggiunto di averne parlato con la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ovvero Giorgia Soleri, la quale soffre di problemi simili e quindi la capisce praticamente al volo. Le parole dell’ex ‘UeD’ lasciano comunque amaro in bocca e tristezza nei fan.





Questo il racconto di Natalia Paragoni: “La cistite è ritornata ancora più forte, sapete che io sono già soggetta. Non so se è il costume perché lo tengo bagnato tante ore, anche lì lo cambio. Non so se è il caldo, certo la mia alimentazione non è perfetta perché non sto seguendo proprio tutto alla perfezione. Sto bevendo, però niente ed è tornata più forte di prima, infatti devo andare in bagno. Sangue per il momento non ne vedo ancora e meno male direi. Non sto utilizzando l’antibiotico”.

Il racconto angosciante di Natalia Paragoni si è concluso in questo modo: “Adesso vado a fare un’altra visita, ormai il ginecologo è parte della mia vita”. Dunque, dovrà sottoporsi ad un nuovo controllo dal ginecologo per cercare di comprendere l’origine del problema, ancora irrisolto. Lei è apparsa molto stanca di questa situazione, che inevitabilmente le crea grossi fastidi a causa di un’infiammazione decisamente brutta.