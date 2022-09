Difficile trovare qualcuno che non si ricordi ovviamente di Natalia Estrada, che è stata grande protagonista in televisione negli anni passati ma che oggi è sparita dal piccolo schermo. Adesso lei ha deciso di parlare alla Gazzetta e qui ha iniziato a spiegare cosa fa ora. Pubblicate anche diverse nuove immagini, che la ritraggono nella sua nuova vita di tutti i giorni. Si è soffermata anche sulla sua sfera privata, infatti è legata sentimentalmente da ormai 16 anni al suo compagno Drew Mischianti, che ama follemente.

Prima di parlarvi nel dettaglio di Natalia Estrada e della sua nuova vita, ecco un primo assaggio su ciò che ha dichiarato: “Circa vent’anni fa iniziai ad avvicinarmi ai cavalli quasi per gioco. Fu un colpo di fulmine. Da quel giorno non ho mai smesso di vivere con loro e la passione è diventata il mio lavoro, come accadde con la danza classica”. Si è anche soffermata sulla televisione e sulla sua mancata volontà di ritornarvi. Invece ha detto chiaramente che quell’esperienza rappresenta ormai una cosa passata. (Leggi anche “Natalia Estrada non pervenuta”. Giorgio Mastrota si risposa, perché l’assenza della storica ex)





Natalia Estrada, nuova vita nel ranch: “Non torno in tv”

Natalia Estrada ha dunque una nuova vita davanti a sé insieme al suo partner Drew, col quale lavora in un ranch in Piemonte. Qui, è diventata addestratrice di cavalli, come ha spiegato nell’intervista alla Gazzetta: “Ranch Academy si occupa prevalentemente della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri. Abbiamo un circuito interno di gare di equitazione americana”. Spazio anche a interessanti dichiarazioni in riferimento alla televisione e al perché non appaia più.

A proposito della tv, Natalia Estrada ha affermato: “La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me, anche in un eventuale contenuto legato ai cavalli. Recentemente ho ricevuto proposte piuttosto importanti, ma le ho rifiutate. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”.

E la sua nuova vita è così: “Ho iniziato con la danza. Poi ho volato in parapendio e mi piaceva molto, ma le nostre attività con i cavalli non lasciano molto tempo libero da poter dedicare ad un altro sport. Quando posso mi diletto in gare di tiro dinamico al poligono. Ma sempre al livello amatoriale. Seguo una dieta ricca di proteine. Pochi carboidrati e pochi zuccheri e presto molta attenzione alla qualità e alla provenienza del cibo che metto in tavola. Abbiamo una ‘succursale’ della nostra Accademia a Yellowstone, in Montana. Un paradiso terrestre, un luogo unico e selvaggio. Siamo spesso laggiù”.

