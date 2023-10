Mamma per la prima volta. Volto conosciuto al grande pubblico perché protagonista in ben due programmi di Canale 5 seguitissimi, ha dato il benvenuto alla sua prima figlia. Che ha chiamato Oceania. L’annuncio della gravidanza era arrivato a fine maggio scorso. “Ancora non ti conosco, ma già ti conosco. Un po’ come é successo con lui, Sergio Zappella, quando l’ho incontrato. Il privilegio più grande è averti visto entrare nella nostra vita come un regalo inaspettato e poter essere per te “casa” per questi mesi di costruzione e formazione intensa”.

“Il viaggio sembra appena iniziato ma nell’Universo era già in moto da un pò, mi viene da dire, perché lo sento, perché lo so! Ora tocca alla materia fare la sua parte mischiandosi allo spirito e a quanto pare lo sta facendo molto bene. Sei così tanto te, pur essendo ancora molto parte di me. Sei con noi già da ora”, aveva scritto mostrando ai fan di Instagram le foto dell’ecografia l’ex single di Temptation Island, dove la sua presenza aveva messo crisi la coppia formata da Veronica Bagnoli e Antonio Lenti, poi com e corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne.

È nata Oceania: il volto di Canale 5 mamma

E ora, finalmente, il 6 ottobre scorso Jessica Guazzotti e il compagno Sergio Zappella, manager del gruppo Marchesi 1824 e Prada sono diventati genitori della piccola Oceania. Ancora una volta l’annuncio è arrivato su Instagram, con un altro lungo messaggio: “Questo viaggio appena concluso, questo viaggio appena iniziato. Sei stata nella mia pancia 9 mesi e abbiamo iniziato a conoscerci, tu dentro di me, in ogni attimo tra felicità e difficoltà, tra stati d’animo ballerini, pensieri di ogni genere, contatto interiore e supporto emotivo”.

“Abbiamo camminato insieme fino a qui, ti sei formata e sei cresciuta forte e sana. Ieri hai fatto il tuo ingresso nel mondo. La Madre Terra ti ha accolta quando hai deciso di arrivare, con i tempi che ti sei presa, e assecondando il mio desiderio di portarti alla luce in acqua, il mio elemento da sempre”.

E infine, la conclusione di Jessica Guazzotti, neo mamma di Oceania: “Io e il papà ti amiamo senza limiti. Benvenuta piccolo tsunami di potenza, Oceania. Sono grata di essere stata scelta dalla tua anima per essere la tua mamma in questo cammino. Ti amo. Un mare di emozioni, un mare di sensazioni, un mare di sentire. Grazie presente per essere così abbondante e potente in questo momento della mia vita”.