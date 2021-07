Era lo scorso 18 maggio quando Naomi Campbell lasciava tutto il mondo a bocca aperta annunciando di essere diventata mamma per la prima volta a 51 anni. “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre”, ha esordito la top model delle top model nella didascalia del post su Instagram in cui mostra la foto della sua mano che tiene sul palmo i piedini di una neonata.

“Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande”, ha concluso Naomi Campbell scatenando un’incalcolabile quantità di reazioni affettuose da parte di follower e personalità del mondo della moda al lieto annuncio.

Naomi Campbell, la prima apparizione in pubblico con la figlia



Da Eva Herzigova e Mariacarla Boscono, passando per lo stilista Marc Jacobs, fino a Donatella Versace che sotto alla foto esultava: “Sono diventata zia”. E poi tanti, tantissimi altri volti noti. Il vero annuncio a sorpresa perché ha tenuto tutti all’oscuro della sua gravidanza. Nessuna foto col pancione e nessun indizio circa una recente storia d’amore, che potesse lasciar intendere l’arrivo di un bebè per Naomi Campbell.





Ed è ancora così perché è ancora mistero sull’identità del padre della sua prima figlia. Ma ora un aggiornamento c’è. Più di due mesi dopo il post social in cui inquadrava le gambe della neonata, è arrivata la prima apparizione pubblica per la figlia di Naomi Campbell, beccata a New York. Sembra quasi che sfili in passerella la top model e invece sfila per la strada spingendo la carrozzina.

Come riporta Elle, questa è la prima apparizione pubblica per la figlia di Naomi Campbell, che è da sempre molto riservata e oggi sembra godersi a pieno le gioie della maternità. Non sfugge che al passeggino nero con bordature rosa, la ex modella abbia abbinato un look in incognito con occhiali da sole ampi e cappellino che, nonostante tutto, non l’hanno salvata dall’essere riconosciuta all’istante. Ha anche aggiornato la Bio di Instagram: “Madre| Modella | Attrice | Innovatrice culturale | Attivista | Pioniera della legge sulla privacy | Fondatrice di Fashion 4 Relief”.