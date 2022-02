Si è parlato tanto della gravidanza di Naomi Campbell. Non tutti però l’hanno fatto con un accezione positiva, però. In effetti, poco dopo che la piccola è nata (era maggio 2021), in tanti hanno ipotizzato un’adozione oppure alla scelta della maternità surrogata. Il motivo? L’ex top model aveva affrontato la gravidanza nel massimo riserbo, senza dire nulla a nessuno e senza far trapelare neanche il minimo dettaglio. Ora è la stessa venere nera a mettere i puntini sulla i. Naomi decide di rompere il silenzio su Vogue UK, dove presenta al mondo sua figlia.

Si sa poi, quando una come la Campbell decide di sbilanciarsi in questo modo, tutti si ammutoliscono e stanno a sentire (e vedere). Ora naturalmente non si parlata d’altro: la notizia fa il giro della Rete, finisce su tutti i tabloid del mondo. La bella Naomi presenta al mondo la piccola e lo fa con una di lei mentre tiene in braccio la figlia. Naomi Campbell smentisce a gran voce l’adozione della figlia. Si fa fotografare con la piccola su Vogue: gli scatti sono splendidi.

Dice Naomi Campbell sulla figlia della quale non ha ancora rivelato in nome: “Non è stata adottata, è mia figlia. La cosa migliore che abbia mai fatto. La più grande benedizione che potessi mai immaginare. Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre”.





“Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande”, dice Naomi Campbell. Issero risolto: l’ex modella avrebbe scelto, semplicemente, di vivere lontano dai riflettori la gravidanza per godersi un momento di pure normalità.

La donna smorza così ogni polemica e mette tutte le malelingue al proprio posto. Era il 2017 quando Naomi Campbell aveva dichiarato di volere dei figli. Poco dopo, in un’intervista a ES Magazine aveva raccontato: “Grazie alla scienza penso di poterli fare quando voglio”. Il suo sogno s’avvera ed è al settimo cielo. “Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare”.