Naike Rivelli ha dovuto effettuare un’operazione al seno nei giorni scorsi, come confessato da lei stesso sui social. E poche ore fa è riapparsa su Instagram, dove ha pubblicato foto e video del post-intervento chirurgico. Si è fatta vedere in compagnia della mamma Ornella Muti e anche di colui che ha reso possibile tutto, ovvero il dottor Silvio Smeraglia. E si è scoperto qualcosa in più su ciò che è capitato alla donna sotto i ferri.

Dopo essere uscita dalla sala operatoria, Naike Rivelli si era soffermata così sulla sua operazione al seno: “Sono tornata. Ciao, sono ancora viva e lo dico per chi sperava altrimenti. Hanno fatto un lavoro incredibile, devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma e piano piano ritorno”. E ora è scesa nei dettagli, mostrandosi completamente a nudo.

Leggi anche: “Il mio seno…”. Naike Rivelli sotto i ferri. Operata la figlia di Ornella Muti, cosa le è successo





Naike Rivelli, dopo l’operazione al seno mostra il risultato

Il sito Gossip.it è riuscito a comprendere qualcosa in più sulla natura dell’intervento subito da Naike Rivelli. La sua è stata un’operazione al seno, anche se guardando attentamente le immagini, si è potuto notare che ad essere interessate sono state tutte e due le mammelle e non solamente una. Sono evidenti delle cicatrici, che farebbero propendere verso un’ipotesi specifica. Lei ha comunque diffuso anche un messaggio di prevenzione a tutte le donne.

Nella didascalia di accompagnamento del filmato pubblicato sui social, Naike ha scritto: “Grazie dottor Silvio Smeraglia, grazie universo, grazie mamma. Sono così grata che non trovo le parole giuste per esprimermi. Un consiglio a tutte le donne, controllatevi sempre e regolarmente il seno”. Si è ipotizzato che il medico potesse aver individuato un nodulo da togliere e per questo motivo si sarebbe operata. Gossip.it ha inoltre sottolineato che sembrerebbe aver fatto anche un lifting al suo décolleté, ovvero la mastopessi.

E i fan della figlia di Ornella Muti l’hanno subito incoraggiata: “Amore, sei una forza”, “Ti aspettiamo presto”, “Dai che sei una leonessa, guarisci presto”, “Naike, rimettiti subito”, “Andrà tutto bene”, “Brava, controlliamoci sempre, prevenzione”.