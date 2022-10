Myrta Merlino, l’annuncio sul privato sta facendo impazzire di gioia il pubblico. Lei ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha voluto mettere in chiaro cosa le riserverà il futuro. Inizialmente si è soffermata così sul suo partner Marco Tardelli: “Io ho avuto due mariti, ho avuto figli col primo e il secondo ma la sensazione di dire di aver trovato casa mia e che non desidero altro non l’avevo mai provata. Sono inquieta e intollerante, ma con Marco sento che sono arrivata”. E belle parole sono state proferite anche da lui.

L’ex calciatore, soffermandosi su Myrta Merlino, la quale ha successivamente fatto un annuncio privato top, ha esclamato: “Con lei sto bene, condividiamo tutto anche se mi fa arrabbiare perché sta sempre al telefono. Però è intelligente e bella ed è meglio tenerla. Per me, non è successo di colpo: era amica della mia ex compagna Stella Pende e mi piaceva da subito”. E lei ha aggiunto: “Lui è stato molto rispettoso e non si è fatto avanti finché non sono tornata single”. E le dichiarazioni non sono finite qui.

Myrta Merlino, annuncio privato: “Io e Marco Tardelli ci sposeremo”

Sempre nell’intervista al Corriere della Sera, prima della frase bomba di Myrta Merlino, che ha fatto un sensazionale annuncio sul suo privato, Marco Tardelli ha dichiarato: “Volevo assolutamente stare con lei, glielo dissi e lei mi rispose: ‘No, lascia perdere, magari vieni ogni tanto’. Le ho risposto: ‘io vengo, tu fai quello che vuoi'”. Poi la conduttrice ha sottolineato ancora: “Fu un gesto di grande coraggio, avevo 47 anni e lui 61. Eravamo persone strutturate, con una vita alle spalle e con case, figli e abitudini. Io avevo mille paure, ma il coraggio è contagioso”.

Poi lo splendido annuncio di Myrta Merlino, pronta a convolare a nozze con Marco Tardelli: “Innanzitutto ora che i miei ragazzi sono a Milano e Caterina a Londra, finalmente andremo a vivere insieme. Forse abbiamo trovato la casa giusta. Il matrimonio? Lo faremo. A Pantelleria, dove Marco ha un dammuso che è il nostro rifugio. Ma quando i figli saranno a posto e potremo decidere senza dare fastidio a nessuno”. Dunque, non resta che capire quando potrà materializzarsi questo lieto evento.

La conduttrice de L’Aria che tira ha avuto tre figli, ovvero i gemelli Pietro e Giulio e la figlia Caterina, concepita con Domenico Arcuri. Marco Tardelli, dopo il ritiro dal calcio giocato, è stato opinionista sportivo, poi nel 1989-90 ospite fisso della Domenica Sportiva. Negli anni Duemila è stato a Rai Sport, 90° minuto e ha preso parte agli speciali su Europei e Mondiali.