“Siamo tornati di nuovo insieme”. Colpo di scena nella coppia vip: ritorno di fiamma a meno di un mese dalla rottura

Incredibile ma vero, la coppia vip è tornata nuovamente a splendere. Meno di un mese fa avevano annunciato la rottura definitiva della loro storia d’amore, gettando nella delusione più assoluta i loro fan. Ma improvvisamente la situazione si è modificata positivamente e i due sono stati beccati nuovamente insieme. A paparazzarli è stato il settimanale ‘Nuovo’, che è riuscito anche a contattare la donna, che ha rilasciato un’importante affermazione che ha di fatto ufficializzato il ritorno di fiamma.

Queste le parole della famosa, ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’: “A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”. E ha inoltre annunciato una grandissima novità per il suo futuro, a testimonianza che sta facendo le cose seriamente. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e quali sono le variazioni che ha deciso di apportare alla sua vita.

Il settimanale ‘Nuovo’ li ha immortalati dunque insieme in atteggiamenti intimi ed inequivocabili e ha scritto: “Clamoroso ritorno di fiamma. Sono stati pizzicati a Sabaudia in un mare d’amore. Poco tempo fa la coppia aveva annunciato la fine della relazione, ma a quanto pare la crisi è già risolta”. Poi la donna ha aggiunto di aver preso la decisione di lasciare l’Italia proprio per amore. Andrà all’estero per andare a vivere con lui in una città che comunque l’ex gieffina apprezza decisamente molto.





Ad essere tornati insieme sono Myriam Catania e la sua dolce metà, il pubblicitario originario della Francia Quentin Kammermann. E sarà proprio la nazione transalpina la prossima tappa di Myriam Catania: “Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia. Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques (il figlio n.d.r.) frequenterà lì l’asilo e imparerà il francese. Elettrizzante”.

Così è avvenuto l’incontro tra Myriam Catania e il suo partner: “Io e Quentin ci siamo incontrati per caso a Ibiza. Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Dopo un lungo lavoro su me stessa, e dopo aver riflettuto su ciò che mi rendeva infelice. E poi finalmente aver provato a capire chi ero”.