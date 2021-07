“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia”. I due si erano conosciuti a Ibiza qualche anno fa e da un incontro casuale la conoscenza si è trasformata in amore. Dopo qualche anno è arrivato anche un figlio a coronare il loro sogno, ma oggi la conferma della rottura.

La notizia dell’addio circolava da diversi mesi ma nessun dei due l’aveva ancora ufficializzata. Terminato l’amore con Luca Argentero, Myriam Catania aveva ritrovato l’amore grazie a Quentin Kammermann, pubblicitario francese, conosciuto nel 2016.

“È vero, non stiamo più insieme”. La conferma della coppia vip

“Io e Quentin ci siamo incontrati per caso a Ibiza”, aveva raccontato lei a Io Donna. “Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me”.





“Dopo un lungo lavoro su me stessa, e dopo aver riflettuto su ciò che mi rendeva infelice. E poi finalmente aver provato a capire chi ero e che cosa cercavo, al costo, molto caro, di mandare all’aria un rapporto che non funzionava. È stata dura, ma è anche grazie a questo passaggio che oggi credo di essere cresciuta”, aveva confessato.

Nel maggio 2017, Myriam e Quentin diventano genitori di Jacques. “Ci amiamo. Con Quentin è stato un colpo di fulmine. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”.

Durante la permanenza dell’attrice nella casa del Grande Fratello Vip, Quentin le aveva chiesto di sposarla gridando ‘’Vuoi sposarmi?’ con un megafono. Alla domanda lei aveva risposto un forte: “Sì, sì, sì”. Ma evidentemente qualcosa si è rotto e ora Myriam e Quentin hanno deciso di prendere due strade diverse.