Lutto nello sport e nel mondo vip per la prematura scomparsa del figlio di uno dei personaggi più in vista del mondo. Dopo la voce diffusa da molti organi di stampa internazionali, l’ufficialità della notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì 9 marzo. Il figlio vip è morto in un incidente stradale e la notizia è stata confermata oggi.

Come detto, la conferma è arrivata per mano di Ibrahim Al-Zubaidi, giornalista, giornalista che ha riportato la notizia ufficiale data dall’Emirates Motorsport Association, la federazione degli Emirati Arabi. Secondo quanto ricostruisce la stampa locale, il 29enne è morto a causa di un terribile incidente stradale avvenuto nella giornata di martedì 7 marzo.

Leggi anche: “La malattia ha vinto”. Lutto nel cinema, se ne va un altro grande attore. L’annuncio della famiglia





Morto in un incidente stradale Saif Ben Sulayem

Saif Ben Sulayem, 29 anni, è il figlio del presidente della Fia. Il giovane è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella giornata di martedì. Saif Ben Mohammed Ben Sulayem, proprio come il padre, era un grande appassionato di auto. Ha gareggiato nel campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti 2016-17 contro artisti del calibro di Logan Sargeant e Oscar Piastri.

Nonostante abbia segnato 27 punti e sia arrivato 14esimo in una serie di piazzamenti tra i primi 10, ha deciso di non intraprendere una carriera agonistica a livello internazionale. Suo padre è stato nominato per il suo ruolo in F1 nel dicembre 2021, subentrando a Jean Todt. La sua prima campagna in carica lo ha visto supervisionare una nuova era nello sport, in mezzo a nuovi severi regolamenti progettati per rendere lo sport più competitivo.

E a giudicare dal suo account Instagram, il figlio Saif condivideva chiaramente la passione di suo padre per le auto da corsa. Saif pubblicava regolarmente immagini dell’enorme collezione di supercar di suo padre, così come di altre famose auto sportive. Un portavoce dell’organo di governo del motorsport mondiale ha confermato che Saif è morto tragicamente dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale.