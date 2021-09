“Come è morto e perché, sono a pezzi”. Fariba Tehrani, i risultati definitivi dell’autopsia sul fratello

È morto il fratello di Fariba Tehrani. Momento difficile per la mamma di Giulia Salemi: l’ex naufraga ha reso nota la scomparsa del fratello su Instagram postando una sua foto. Abdolhamid aveva contratto anche il Covid, come spiega sempre Fariba nel post: “È morto mio fratello. Aveva fatto il vaccino due mesi fa. Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi”. Fariba poi aggiunge un dettaglio sconvolgente: “Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella, tutti defunti. Sono a pezzi. Per favore una preghiera per la sua anima”.

La mamma di Giulia Salemi ha aggiunto: “Il mio cuore è a pezzi, per favore fate una preghiera per l’anima di Abdolhamid”. La Tehrani ha ricevuto subito il sostegno dei follower e di altri volti noti quali Stefano Sala, Lisa Fusco, Beatrice Marchetti, Daniela Martani. Anche Giulia Salemi ha voluto commentare il post della madre. “La vita è ingiusta”, ha scritto la giovane influencer.

Con una Instagram Stories Fariba Tehrabi ha voluto ringraziare tutti coloro che in queste ore le sono stati vicini: “Grazie a tutti per le condoglianze, sono troppo devastata e non riesco a rispondervi uno ad uno. Vi ho letto tutti, posso solo dirvi che era il migliore dei fratelli. Era un angelo in terra”. Poi ha rivelato l’esito dell’autopsia: “Non è morto per Covid, ma per infarto. L’hanno sepolto oggi perché le camere ardenti sono piene e non tengono i morti per più di un giorno. Per colpa del Covid da tre anni non riesco ad andare nel mio Paese per abbracciarlo. “Era la persona che mi mancava più di tutti. E volevo stringerlo forte forte”.





Periodo delicato per Fariba Tehrani che qualche tempo fa parlava anche di problemi di salute che la affliggono ormai da mesi. “Mi hanno detto che non capiscono cosa ho, – raccontava qualche giorno fa, spiegando che – dei miei dolori alla pancia non sanno, dei problemi al viso nemmeno, non mi hanno fatto neanche l’ecografia dicendomi che devo farla da privata e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece stare vicino a tutte queste persone che possono avere il virus… e intanto la febbre è aumentata e adesso ho 38 e mezzo”.

Ora arriva la scomparsa del fratello. Nonostante avesse fatto il vaccino anti Covid si era ugualmente ammalato, ma l’autopsia ha stabilito che la causa della morte di Abdolhamid è stata un infarto. Tanti ex naufraghi le hanno manifestato la loro vicinanza in queste ore.