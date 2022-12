La giovanissima vip è morta a 21 anni, a dare la notizia sono stati i suoi genitori: “È con il cuore pesante che annunciamo la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia, improvvisamente e inaspettatamente scomparsa il 24 novembre 2022 all’inizio ore mattutine. Amava i suoi fan e avrebbe voluto che tu sapessi della sua scomparsa. In questo momento, chiediamo le tue benedizioni per Megha. I tuoi pensieri e le tue preghiere saranno con lei nel suo viaggio”.



Secondo indiscrezioni, che non arrivano dalla voce ufficiale della famiglia, sarebbe morta in un terribile incidente stradale nelle prime ore di giovedì. Amici e fan scioccati, hanno riempito la bacheca social della ragazza: “Per favore, dio, no, non può succedere”. Un altro ha commentato: “Invio i miei pensieri e le mie preghiere alla tua famiglia. Era una giovane donna così talentuosa e gentile. Possa riposare in pace”.

Megha Thakur, morta a 21 anni in un incidente stradale la star di Tik Tok



Lei è la star di TikTok Megha Thakur. Canadese, aveva guadagnato 930.000 follower promuovendo la fiducia nel proprio corpo sulla sua piattaforma. Aveva iniziato a pubblicare post sui social media nel novembre 2019 ed era nota per diffondere messaggi di fiducia in se stessi e positività del corpo. Il suo ultimo messaggio, criptico e misterioso, su TikTok, pubblicato il 18 novembre, la vedeva camminare a New York City con la didascalia: “Ricordati che sei responsabile del tuo destino”.



Sui social il dolore continua: “Megha sapeva quanta forza fosse nello spazio degli influencer e quante donne la ammirassero, glielo dicevo sempre. Abbiamo perso un angelo troppo presto. Tengo te e la tua famiglia dentro i miei pensieri. “Mentre un fan ha scritto: “Questo è straziante Le mie più sentite condoglianze alla tua famiglia. Non ci posso credere. Tua figlia è stata straordinaria”.



E ancora: “Ci ha mostrato quanto sia bello e liberatorio essere sè stessi senza scusarsi. Sono molto triste che fisicamente non è più qui. Ma ciò che rappresentava, la fiducia che trasudava e instillava nel suo pubblico è un’eredità che vivrà per sempre. Ci mancherà Megha. Grazie per aver condiviso la tua luce con noi”.