Lutto nel mondo vip. Rachel Mee è morta a soli 25 anni alcuni giorni fa, anche se solamente nelle ultime ore sono usciti fuori tutti i dettagli su una vicenda sconcertante e allo stesso tempo molto triste. A soffermarsi sulla giovane vittima è stata soprattutto una sua amica, che si chiama Claire Robinson, la quale si è lasciata andare a dichiarazioni che lasciano trasparire una certa sofferenza vissuta dalla 25enne, che era diventata mamma da meno di un anno. Un messaggio quello dell’amica davvero struggente.

Tra l’altro Rachel Mee, morta il 18 dicembre scorso, non potrà quindi crescere il figlio Kyro e ad aiutare il piccolo è proprio l’amica Claire, che ha chiesto supporto ai fan: “Questo Natale sarà il primo di Kyro e la sua mamma non ci sarà. Siamo tutti così addolorati per questa notizia devastante, per come questo mondo abbia deluso una ragazza così bella e per come lei abbia sentito di non avere altra scelta (se non) quella di non rimanere più qui. Si è lasciata alle spalle il suo bellissimo bambino che adorava con tutto il suo cuore”.

Rachel Mee è morta a 25 anni: addio all’influencer

La povera Rachel Mee, morta troppo prematuramente, lavorava come influencer, modella e ballerina. In particolare, era nota sulla piattaforma per adulti OnlyFans. L’amica ha aggiunto: “Voglio aiutare la sua famiglia per alleviare il dolore e dare a Kyro un piccolo vantaggio per la vita”. Altre informazioni sono state fornite dal The Sun, quindi l’Inghilterra è ancora sotto choc per questa dipartita. Dalle parole dell’amica Claire si è potuto intuire, anche se non detto esplicitamente, che ci potrebbe essere stato un gesto estremo della ragazza.

La nascita del figlio era avvenuta il 4 marzo scorso, ma Rachel Mee nonostante il grande entusiasmo per l’arrivo di Kyro, aveva fatto capire di non essere in buone condizioni psichiche. Basti pensare che all’inizio di questo mese di dicembre aveva fatto sapere ai suoi follower: “Questo è l’anno più difficile, che ho affrontato con il cuore spezzato”. Ad incidere sul suo stato d’animo potrebbe essere stata anche la scomparsa della madre, che purtroppo era deceduta circa due anni fa. E alla quale aveva scritto un messaggio commovente.

Su Instagram Rachel Mee era seguita da più di 40mila follower. Anche un amico della sua famiglia, Chris Coppen, si è adoperato per aiutare i familiari della 25enne. Ha lanciato una raccolta fondi per reperire le risorse necessarie per l’organizzazione dei funerali.