Social in lutto per la morte di Elena. Una battaglia contro il cancro e l’addio a soli vent’anni annunciata martedì 3 gennaio dalla famiglia tramite Instagram.

“Da stamattina Elena ci guarda dalla sua stella nel cielo. Grazie a tutti”, si legge in uno dei post pubblicati dalla famiglia. Elena Huelva aveva pubblicato un post sui social martedì mattina rendendosi conto di non essersi svegliata nel migliore dei modi.

“Le giornate sono molto difficili, si fanno sempre più complicate, ma come sapete io sono più forte e più complicata”, aveva scritto Elena Huelva, influencer seguitissima in Spagna (quasi un milione di follower). Nata a Siviglia nel 2002, Elena si è dedicata alla lotta contro il cancro, dopo che sei anni fa le era stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, un raro tipo di cancro che colpisce le ossa di bambini, adolescenti e giovani adulti.

Elena Huelva, morta l’influencer 20enne malata di cancro

Nel 2016, proprio quell’anno, Elena Huelva ha iniziato a condividere il suo viaggio su una pagina Instagram. Questa decisione ha fatto diventare il 20enne un simbolo della lotta alla malattia. Circa un mese fa, ha condiviso un video di addio che ha commosso i social. Aveva esordito dicendo di aver già vinto la battaglia, spiegando che la sua vita non è stata vana.

“Hanno trovato altri segni della malattia nella mia trachea, il che è molto pericoloso perché, come sai, è lì che respiriamo. Non ho bisogno di aggiungere altro”, aveva spiegato. “Voglio chiarire che ho già vinto. Per tutto l’amore e per le persone che ho al mio fianco, ho già vinto”, aveva detto Elena Huelva nel video.

Martedì l’ultima foto pubblicata sul suo account Instagram: una foto in cui Elena Huelva teneva per mano i suoi genitori e sua sorella maggiore Emi. La sorella di Elena Huelva ha condiviso un’immagine in cui sorridono abbracciate. “Insieme per sempre, ti amo, sorella. Seguimi sempre, ti ascolterò”, ha scritto accanto alla fotografia.