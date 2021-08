Una festeggiamento dietro l’altro per la giornalista e conduttrice. Solo qualche settimana fa ha infatti celebrato un importante traguardo raggiunto dalla sua splendida figlia Gaia, che si è laureata col massimo dei voti riuscendo ad ottenere 110 e lode e una menzione speciale da parte dell’università ‘Luiss’ di Roma.

“L’emozione non ha voce Gaia, neo dottoressa in Giurisprudenza alla Luiss e lode + menzione speciale. Gaia sei grandissima – ha scritto la famosa mamma, piena d’orgoglio, sotto al post – E l’arcobaleno è con noi”. E poi ancora: “33 anni fa mi laureavo alla Sapienza di Roma, ma non ero così emozionata come lo sono adesso per la laurea di mia figlia. Mi ha reso la madre più felice del mondo e adesso Gaia ad maiora perché la vita è tua”. Ora invece la festeggiata è lei. E che super festa!

Monica Setta, super festa per il 57esimo compleanno

Senza esagerazioni, è stata davvero una super festa quella che Monica Setta ha organizzato per celebrare le sue “favolose 57 primavere”, come scrive sotto a uno dei tanti post con le foto della serata. Il party si è tenuto il 5 agosto 2021 in Puglia, la sua terra d’origine e precisamente nella sontuosa cornice della Paschiera di Capitolo a Monopoli, in provincia di Bari.





Per il suo compleanno speciale Monica Setta ha scelto di accogliere i suoi tanti ospiti nella spiaggia privata del relais pugliese a 5 stelle per un aperitivo al tramonto, al quale è seguita cena placè a base di pesce, composta da ben 8 portate. Poi, a fine serata, champagne, torta e fuochi d’artificio sulla sabbia, dove è stato allestito il buffet di dolci. Il tutto addobbato alla perfezione da Michele Zaurino, che ha ideato per lei una serie di abajour di ortensie utilizzando più di 5mila peonie e rose rosse, bianche e rosa.

Gli invitati di Monica Setta? La mamma Lilian e la figlia Gaia Torlontano, ovviamente, ma anche l’avvocato Paola Balducci, il presidente degli Industriali di Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, l’ex patron del Bari Calcio Gianluca Paparesta accompagnato dalla moglie Mikaela Calcagno e volto popolare di Mediaset. E poi ancora, l’imprenditore di Trani Giuseppe Pierro, il top manager del gruppo Rocco Forte Collection Franco Girasoli, l’immobiliarista Enzo Visentin e tra gli altri anche il direttore di TG Norba Enzo Magistà.