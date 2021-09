Probabilmente è lo scandalo politico – sessuale più famoso della storia: quello tra l’ex stagista della Casa Bianca e l’allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Negli anni ’90 Monica Lewinsky mise nei guai l’uomo più potente del mondo. Quel rapporto orale nella Stanza ovale per poco non portò alla defenestrazione del leader democratico, che aveva negato la relazione extraconiugale e che dunque venne accusato di aver mentito al Paese.

Clinton se la cavò con la formula delle “relazioni fisiche improprie”, che escludevano i “rapporti sessuali” propriamente detti. In realtà ci stava per rimettere il matrimonio con la moglie Hillary ed è ricordato quasi più per i guai erotici che per le decisioni da Capo dello Stato. Le pressioni all’interno della Casa Bianca mi spinsero a cercare una distrazione. “Ti senti barcollare, come se fossi al 15° round di una gara di boxe, ma i round fossero 30. E poi arriva qualcosa che ti distrae, ti mette in pausa la mente per un po’”, ha detto di recente Clinton.

Debutta il 7 settembre negli Stati Uniti “Impeachment: American Crime Story”, la serie tv di cui Monica Lewinsky è produttrice e che racconta della sua relazione con Bill Clinton e dello scandalo che ne seguì e che affascinò l’intera nazione. Interpretato da Beanie Feldstein nei panni della Lewinsky e da Clive Owen in quelli del presidente il film, terzo capitolo di “American Crime Story”.





La storia, divisa in dieci episodi e scritta da Sarah Burgess sulla base di ricerche e sul libro” A vast conspiracy: the real story of the sex scandal that nearly brought down a president” di Jeffrey Toobin, si concentra più che sul presidente, sulle tre donne protagoniste della vicenda: Monica Lewinsky, Linda Tripp (interpretata da Sarah Paulson), la donna che estorse le confessioni di Lewinsky, che registrò le telefonate e portò le prove in Congresso, e Paula Jones (Annaleigh Ashford), la prima donna che aveva accusato Clinton di molestie sessuali quando era ancora Governatore dell’Arkansas, all’inizio della sua campagna presidenziale nel 1991.

Alla prima di Impeachment: American Crime Story, Monica Lewinky ha conquistato tutti (foto Tgcom24). Oggi è una splendida 48 enne (all’epoca dello scandalo aveva 25 anni e il Presidente 48): si è presentata radiosa, in gran forma, trucco e parrucco da star, mini dress, abito floreale molto sensuale. Tuti gli occhi erano puntati su di lei e l’ex stagista si è presa la sua rivincita. I tempi dello scandalo ormai sono lontani e adesso si mostra in forma smagliante e con un vestito da star.