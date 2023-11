Monica Leofreddi, brutto incidente: è stata investita da un van

Monica Leofreddi è ancora scioccata. Ha avuto un brutto incidente che ha raccontato per filo e per segno sul suo profilo Instagram, dove ha alegato anche le foto del suo volto tumefatto. Labbra gonfie e lividi nella zona del naso per essere stata investita da un van. La conduttrice esordisce nel post dicendo di voler raccontare ai fan la sua “debolezza e il suo “sconforto”. Poi spiega che era di ritorno da Milano, era in attesa del taxi per tornare a casa: “Lo attendevo poco lontano dalla stazione.Il taxi stava per arrivare, scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un van parcheggiato in seconda fila”.

Ammette sempre nella lunga didascalia del post che in quel momento era di spalle, con lo sguardo fisso verso la strada, quando a un tratto viene investita. Questione di un attimo e “un van in retromarcia mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto… Scende l’autista che invece di soccorrermi comincia a urlare accusandomi di fingere”. Il tempo di sentire qualcuno urlare “Fermati” che rotola “verso il centro della strada per evitare che il van mi schiacci”.

Monica Leofreddi investita da un van

Ma la cosa peggiore l’atteggiamento dell’autista, che ha accusato Monica Leofreddi di fingere, urlando “che non mi aveva investita ma che mi ero buttata! Un altro imbecille urla ‘è vero! Non ti ha toccata’”. Uno choc, in tutti i sensi. “Mi sono lentamente rialzata, ero umiliata, ferita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente”.

“Ho tentato di far valere le mie ragioni ma lui continuava a negare. Solo un signore ha confermato che ero stata investita. Gli ho chiesto ‘può testimoniare?’Lui ha risposto di sì, l’autista urlava ancora negando. Io che ogni giorno pontifico su come ci si deve comportare in ogni situazione, in un momento di difficoltà sono stata solo capace di scoppiare a piangere”.

Monica Leofreddi non ha preso la targa, continua, ma ha “solo detto: ‘Sei un delinquente vergognati’. Il mio taxi è arrivato. L’ho preso lasciandomi alle spalle il van ed il suo autista irresponsabile. Mi sono sentita fragile, sola, spaventata da tanta inciviltà. Volevo solo tornare a casa”. Per la conduttrice tanta solidarietà anche da parte di amiche e colleghe come Milena Miconi a Sabrina Salerno, Roberta Capua, Lorella Cuccarini, Mara Veier, Carmen Russo e Serena Autieri tra i tanti che hanno commentato il suo post.