“Operata d’urgenza”. Brutto incidente in casa per l’attrice: “È successo tutto così all’improvviso”

Brutte notizie per la famosa attrice, che si è immortalata sui social network in seguito ad un incidente inaspettato. Ed è stata proprio lei a raccontare tutti i dettagli di una vicenda davvero incredibile e assurda. I suoi fan si sono subito preoccupati quando hanno visto la sua immagine con mascherina al volto ed una fasciatura. Ed è stata dunque costretta ad essere operata d’urgenza per evitare che potessero esserci conseguenze sicuramente peggiori e che i medici hanno evitato.

Si è verificato per l’esattezza un incidente tra le mura domestiche, quindi presumibilmente nella sua abitazione. Subito dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ha voluto condividere la sua storia su Instagram. Con parole che hanno comunque tranquillizzato i suoi fan, che sperano che possa rimettersi definitivamente in sesto il prima possibile. Ovviamente servirà tanta pazienza e riabilitazione per provare a ritornare il prima possibile nelle condizioni precedenti.

La bellissima attrice, sorella di un’altra attrice nota in tutto il mondo, ha scritto nella didascalia a corredo della sua istantanea: “Quando in un giorno normale, prepari la cena e all’improvviso tutto finisce come non ti aspettavi. L’operazione è semplice, non sarò al massimo. Attenzione ai coltelli. Ringrazio comunque tutti coloro che mi hanno scritto per incoraggiarmi”. Quindi, il post è stato pubblicato precedentemente all’intervento, al quale è poi stata costretta a sottoporsi successivamente.





Ad essere rimasta vittima di questo incidente in casa l’attrice, ballerina e modella originaria della Spagna, Monica Cruz. Lei è la sorella più piccola di Penelope Cruz e ha studiato danza sin da quando era una bimba. Il suo successo più grande lo ha raggiunto quando ha interpretato il ruolo di Silvia in ‘Paso Adelante’. Monica Cruz ha comunque ballato in ogni parte del mondo, infatti si è esibita in nazioni come Australia, Giappone, Argentina e anche all’interno dell’arena Palau Sant Jordi di Barcellona.

Per quanto riguarda i suoi aspetti privati, Monica Cruz è rimasta incinta a 35 anni grazie all’inseminazione artificiale, tenuto conto che era ancora single ma vogliosa di diventare mamma. Il 14 maggio del 2013 ha dato alla luce una meravigliosa bambina di nome Antonella. Il suo parto ha avuto luogo a Madrid, precisamente all’International Ruber Clinic.