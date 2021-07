Monica Bellucci è di una bellezza incredibile, non a caso oltre ad essere una bravissima attrice è anche una modella. Lei è considerata una delle più famose sex symbol degli anni Novanta e Duemila, ma a quanto pare adesso ha buona compagnia. Infatti, nonostante abbia appena sedici anni, sua figlia Deva è già diventata bellissima. E per la prima volta in assoluto ha accompagnato sua mamma in un servizio fotografico. E tutti sono convinti che si prenderà piano piano tutta la scena.

In particolare, Monica Bellucci e la figlia avuta con Vincent Cassel hanno posato insieme in copertina e a sceglierle è stata la rivista ‘Vogue Italia’. E pensare che l’attrice non ha mai avuto la copertina del giornale in questione, ma grazie alla ragazza è riuscita a conquistare anche questo nuovo prestigioso traguardo. Tutti si ricordano le foto della Bellucci con la baby Deva in braccio o comunque in tenera età. Adesso invece è totalmente cambiata e sta già conquistando numerose persone.

Il direttore di ‘Vogue Italia’, Emanuele Farneti, ha tra l’altro spiegato la decisione di Monica Bellucci di lasciare molto più spazio a Deva, che la si vede di più in primo piano: “Il gesto di farsi da parte e lasciare i riflettori a Deva lo ha voluto Monica stessa. Diamogliene atto, fare spazio a chi viene (una figlia, un successore) non è cosa che siamo abituati a vedere spesso”. Grande soddisfazione per questo risultato è stata espressa dalla madre dell’adolescente, che si è complimentato per le parole della figlia.





Su Deva Monica Bellucci ha detto: “Ho chiesto a lei perché avesse voluto questo servizio assieme e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: ‘perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia. Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora’. Quando gioca al gioco della moda Deva si diverte e una parte di lei si esprime. Il fatto che metta un piede nel mondo degli adulti, frequentando anche la scuola, le dà equilibrio e molta sicurezza”.

Poi Monica Bellucci ha concluso così la sua intervista a ‘Vogue Italia’ sulla figlia Deva Cassel: “Il nostro rapporto? Io e lei non abbiamo mai scontri. Sono una madre dolce e cerco di prenderla sempre dal verso del pelo. Lei è così libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di niente”. E il futuro sembra già assicurato.