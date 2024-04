Monia La Ferrera e Josh Rossetti di nuovo protagonisti del gossip. L’ex di Massimiliano Varrese ha trovato l’amore con il fratello di Greta subito dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello. Tuttavia lo relazione ha fatto molto parlare. Josh e Varrese hanno avuto una pesante discussione al termine del reality, sfiorando la rissa. Molti fan hanno invitato Monia a riflettere sull’atteggiamento violento dell’uomo.

Inizialmente sembrava che Monia La Ferrera ne avesse avuto abbastanza e avesse deciso di rompere con Josh Rossetti. Poi però i due sono stati visti di nuovo insieme. La modella, quindi, ha voluto rispondere a chi le chiedeva perché volesse nascondere il fatto di essere tornata con lui: “Sono anche libera di scegliere cosa condividere della mia vita privata“. Ora i due sono di nuovo sulla bocca di tutti…

Leggi anche: “Perché non dite che state insieme?”. Polemica sulla coppia dopo il Grande Fratello: “Sono affari miei”





Monia e Josh a Temptation Island? La risposta dell’ex gieffina

Dopo le polemiche sulla rissa, con relativo spintone di Josh a Monia, i due sono tornati insieme e, a quanto pare, vanno d’amore e d’accordo. Ora sul loro conto è uscita fuori un’indiscrezione. Uno dei follower ha chiesto all’ex hostess se fosse vera la voce che li vorrebbe prossimi concorrenti di Temptation Island.

“Dicono che sarete una coppia di T.I. dimmi che è vero ce fate sognà” scrive il follower. Monia La Ferrera ha risposto postando una foto con Josh e scrivendo: “Eccoci qui. Già pronti. Ehmmm. No scherzo. Anche no“. Insomma pare proprio che l’indiscrezione sia smentita.

Nel box di domande dei follower Monia La Ferrera ha raccontato la giornata passata a Gardaland con le figlie e Josh. Sempre in una story Instagram la modella ha anche risposto a chi le ha chiesto se stessero cambiando casa: “Sì e abbiamo chiamato i rinforzi”. Dunque vita nuova e progetti in grande per Monia che con Josh sembra aver trovato la pace dei sensi…

Chi è Monia La Ferrera del GF 2023: età, altezza, peso, ex fidanzato famoso, Massimiliano Varrese