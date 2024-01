Amore al capolinea e proprio a poco da Sanremo 2024. La voce era nell’aria già da qualche tempo, con i fan più attenti che hanno subito iniziato a notare una strana assenza strana da parte di entrambi sui social. Coppia che, al contrario, è sempre stata solita pubblicare numerosi contenuti insieme, oltre ovviamente a scambiarsi like. Ma in queste ultime settimane, lui non avrebbe mai reagito alle azioni social della fidanzata e poco dopo la bomba sganciata da Deianira Marzano, che aveva parlato di una possibile rottura.

Non solo l’addio: nella segnalazione ricevuta dall’influencer ed esperta di gossip social anche la voce di un tradimento. “È da tempo che aggiunge (su Threads, ndr) femmine e sembra che sia andato anche in un club degli adulti perché un suo amico ha quel locale – il testo del messaggio – Oltretutto hanno riferito che durante il tour lui guardava insistentemente delle ragazze”. E Deianira commenta: “Ma infatti pare che si siano lasciati. E comunque penso che come lo scrivete a me scrivete anche a lei di queste cose”.

“Tra loro è finita: l’addio prima di Sanremo 2024”

I diretti interessati non hanno mai commentato queste voci e, lo diciamo subito, non hanno proferito parole nemmeno ora che la notizia della rottura arriva dall’ultima puntata di Citofonare Rai2. Si parlava dei cantanti in gara a Sanremo 2024 e in studio un giornalista ha rilanciato questo gossip sostenendo che sia finita tra Angelina Mango e lo storico fidanzato Antonio Cirigliano, motivo per cui l’ex Amici si troverebbe da sola nella città ligure.

Già, perché oltre ad avere (o avere avuto a questo punto) un legame sentimentale, i due lavorano anche insieme. Antonio ha infatti sempre accompagnato con la chitarra Angelina Mango nei suoi eventi e concerti, anche prima del suo ingresso ad Amici e fino al primo tour ufficiale della cantante che risale a pochi mesi fa.

Per questo motivo tutti si aspettavamo la presenza del chitarrista all’Ariston, in vista della prima partecipazione di Angelina Mango al Festival di Sanremo ma pare che la relazione tra i due sia giunta al termine proprio poco prima della kermesse musicale più importante del Paese, come sottolineato dal giornalista ospite di Simona Ventura.