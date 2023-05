Salvatore Aranzulla è un 33enne esperto di computer, diventato molto famoso per la pubblicazione di svariati tutorial che insegnano alla gente come usare app, programmi e tutto ciò che riguarda internet, i pc e i cellulari. Qualche ora fa ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in cui si mostra mentre ha in braccio un neonato, annunciando di essere diventato papà, senza però svelare né il sesso né il nome del bebè.

La frase con cui Salvatore Aranzulla ha accompagnato la foto è stata: “Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre“. Ha così voluto annunciare la lieta notizia di essere diventato papà per la prima volta. Questa è stata una grande sorpresa per tutti i fan, in quanto negli scorsi mesi non era stato fatto nessun annuncio sulla gravidanza della sua compagna, della quale solo lo scorso anno lui ha deciso di parlare in un’intervista.

Salvatore Aranzulla, famoso blogger italiano, è diventato papà

Della donna sappiamo che si chiama Sabrina e che si sono incontrati per la prima volta grazie ad una collaboratrice di Salvatore Aranzulla, Irene, nel 2018. Sappiamo anche che ha la stessa età del neo papà e che, a differenza sua, è molto più concreta in quanto di professione fa la bancaria. Di comune accordo hanno deciso di non farla apparire mai sul web, sia perché non è un appassionata di social network e sia per mantenere la privacy.

A quanto pare i neo genitori non hanno avuto un felice primo incontro, al contrario la prima impressione di entrambi fu che si stavano molto antipatici. Aranzulla dichiarò infatti: “Diceva che l’economia digitale è inconsistente, che non capiva come potesse generare valore. A me, capito?”. Dopo diverso tempo però decisero di riprovarci, risentendoci, ed effettivamente scattò tra i due qualcosa che li ha portati oggi a diventare per la prima volta genitori di un meraviglioso bebè.

Anche Sabrina rilasciò qualche piccola dichiarazione nell’intervista al Corriere, affermando molto simpaticamente: “Io senza di lui sarei sregolata e persa. Lui senza di me…Diciamo che sono la sola cosa della sua vita che non rientri in un file Excel”. Un commento molto divertente fatto sotto l’annuncio della nascita del loro bebè è stato invece: “Adesso dovrai fare un tutorial su come tenere in braccio un bambino“.