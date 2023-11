Miss Italia, arriva la bomba su Francesca Bergesio: “Di chi è davvero figlia”. Il nome è clamoroso

Miss Italia 2023, la scoperta sulla più bella. Il nome di Francesca Bergesio sta già facendo il giro del web. La giovanissima Miss è riuscita ad avere la meglio sulle altre due finaliste: Veronica Lasagna, 20 anni, con il titolo di Miss Lombardia, e Siria Pozzi, 22 anni, Miss Sardegna 2023. Dopo 18 anni dall’ultima proclamazione della Miss di orgini torinesi, a qualificarsi al primo posto è dunque Francesca Bergesio, 19 anni, originaria di Bra e risiede a Cervere, provincia di Cuneo. La giovane Miss si è presentata al concorso di bellezza nazionale con la fascia di Miss Piemonte.

La verità sulla nuova Miss Italia 2023. “È un’emozione indescrivibile. Ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore”, queste le parole di gioia di Francesca Bergesio che dopo il diploma conseguito presso il Liceo Classico Europeo, è attualmente iscritta alla facoltà di Medicina a Roma per coronare un altro sogno, quello di specializzarsi in cardiochirurgia.

La verità sulla nuova Miss Italia 2023. Chi è il papà famoso di Francesca e cosa ha detto sulla figlia dopo la proclamazione della vittoria

“Vorrei vincere per portare in alto il nome delle donne. Siamo forti e dobbiamo raggiungere la nostra indipendenza”, ha ulteriormente dichiarato Francesca dopo l’incoronazione come Miss Italia. Ma a distanza di qualche ora, la curiosità lascia emergere altri dettagli sulla più bella. Sapete di chi è figlia? La scoperta lascia senza parole.

La giovanissima Miss Italia infatti è figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, componente della commissione di vigilanza Rai. E il papà della reginetta di bellezza, poco dopo l’incoronazione della figlia come Miss, ha voluto precisare al Corriere della Sera la sua immensa gioia per il traguardo raggiunto dalla figlia: “Per mia figlia è un momento di crescita importante, non ero preoccupato, anzi vorrei citare Giolitti: ‘Sono poco se mi valuto e molto se mi confronto’”.

Cuore di papà che parla, e inevitabile il suggerimento che il genitore ha dato: “A volte sono le sconfitte si trasformano velocemente in vittorie, non mollare mai. Ma io credo che le donne hanno una responsabilità in più, un domani da mamme. Mia figlia su questo tema è molto attenta”. E in merito al futuro professionale di Francesca, il padre lascerà che sia la figlia a decidere: “Lo vedrà da sola. Penso che questo passaggio qui sia importante per lei, magari si apre una prospettiva che non immaginava prima”.