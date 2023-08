C’è un’altra Miss Italia in dolce attesa dopo la bella notizia su Miriam Leone. Solo pochi giorni fa l’ex reginetta e oggi attrice molto affermata ha dato il grande annuncio sulle pagine di Vanity Fair. Sposata con Paolo Carullo da settembre 2021, sta per iniziare un nuovo, emozionante viaggio. Quello della maternità. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”, ha spiegato al magaizne.

“Io ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io”, le parole di Miriam Leone al settimanale cui ha dato la grande notizia.

L’ex Miss Italia e il calciatore presto genitori per la prima volta

Ma come anticipato, anche una sua ‘collega’ è in dolce attesa e presto diventerà mamma per la prima volta: la bellissima Rachele Risaliti. Miss Italia 2016 aspetta un figlio da Gaetano Castrovilli, il calciatore della Nazionale Italiana con cui è convolata a nozze lo scorso anno.

In questo caso l’annuncio è arrivato dai profili Instagram dei futuri mamma e papà vip con la foto dell’ecografia. “Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immagino proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore. Mamma e babbo ti aspettano, non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”, la didascalia del post.

Immediata la pioggia di auguri e felicitazioni, anche da parte di tanti amici famosi, per Rachele Risaliti e Gaetano Castrovillari, che hanno da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio. Si sono infatti sposati il 17 giugno 2022, dopo 4 anni insieme a Firenze, città dove militava il calciatore di origini pugliesi oggi passato al Bournemouth, in Premier League. Lei si è invece allontanata dal mondo dello spettacolo e nel 2021 ha lanciato la sua linea di gioielli insieme a una nota orafa fiorentina.