Il papà famoso è costretto a rompere il silenzio, dopo la notizia sulla figlia diventata improvvisamente di dominio pubblico, dopo la vittoria di Miss Italia. L’uomo ha deciso di rilasciare un’intervista all’agenzia di stampa AdnKronos per soffermarsi sul successo della ragazza, che ha fatto ovviamente emozionare anche lui. Lei è infatti diventata nota in tutta l’Italia per un riconoscimento molto importante, che le giovani sperano di ottenere nella loro vita.

E questo papà famoso ha avuto la gioia di vedere realizzare questo traguardo nella sua famiglia. La notizia sulla figlia ha fatto il giro della penisola e lui ha parlato, dopo che la ragazza è stata in grado di vincere e di portarsi a casa un obiettivo inseguito a lungo. Andiamo a vedere insieme cosa è successo alla giovane, che ha appena 19 anni, e perché si sta tanto parlando anche di suo padre, essendo affermato in un settore fondamentale.

Papà famoso costretto a parlare dopo la notizia sulla figlia

Il papà famoso in questione è Giorgio Maria Bergesio, senatore e membro della commissione Segre e della Vigilanza Rai, che si è soffermato sulla bella notizia riguardante la figlia, diventata Miss Italia: “Siamo tornati tardissimo a casa da Salsomaggiore. Ero lì, sono pure arrivato tardi, che già era entrata tra le prime dieci, ma non pensavo potesse vincere. Ha visto prevalere Francesca non solo per la bellezza, ma anche per quanto ha mostrato di sapere, come quando ha risposto per dieci minuti a tante domande di cultura generale“.

Il senatore ha poi spiegato perché la figlia Francesca Bergesio è diventata davvero la più bella d’Italia: “La sua vittoria è frutto di un lungo cammino, non certo una cosa di una sera. Siamo stati anche a Reggio Calabria per il concorso e sono certo che quello che ha affrontato è un percorso di crescita, di formazione. Non capisco le polemiche – ha aggiunto ad AdnKronos-. Sono critiche sterili, perché in queste cose c’è sempre chi la vede in un modo e chi in un altro, ma devo ricordare a tutti che questo era un concorso, non certo una nomina“.

Bergesio, che fa parte della Lega, ha infine rivelato: “Mia figlia mi ha detto che Matteo Salvini le aveva scritto, insieme a tanti altri, anche di schieramenti dell’opposizione. Non credo voglia fare politica. L’unica cosa che le chiedo è di restare sempre informata, di leggere i giornali. Lei mi pare molto attenta ai temi dell’emancipazione femminile. Sono quasi certo che continuerà a studiare medicina. Certo, ora si potrebbero aprire nuove prospettive e sarà lei a decidere”. E quindi è festa grande nella famiglia del senatore 59enne.