Nella nuova puntata del GF Vip 6 Miriana Trevisan potrebbe essere la grande protagonista della serata. Venerdì 22 ottobre 2021, infatti, torna l’appuntamento in diretta con il reality di Alfonso Signorini e viste ci sono tutti i presupposti perché la ex valletta di Mike Bongiorno sia al centro della puntata. Intanto per il flirt sbocciato nella Casa con Nicola Pisu: negli ultimi giorni i due si sono lasciati andare a un bacio, salvo poi i ripensamenti di Miriana Trevisan. Ma soprattutto è altamente probabile che Alfonso Signorini torni sull’argomento già affrontato, ma in privato, con la sua vippona: c’è o non c’è una persona fuori ad aspettarla?

A domanda diretta del conduttore, che l’aveva convocata in confessionale e aveva anche fatto il nome del presunto fidanzato, lei è caduta dalle nuvole. È apparsa molto sorpresa da quella rivelazione e ha anche negato ogni legame esterno ma poi Biagio D’Anelli ha pubblicato su Instagram le foto della gieffina con questo presunto fidanzato. Foto in cui si vede anche un bacio tra i due.

Miriana Trevisan, chi è l’uomo che bacia prima del GF Vip 6

“Sgamata! Miriana perché non racconti la verità? Questo non è Nicola Pisu”, scrive Biagio D’Anelli sotto gli scatti in cui lei è ritratta tra le braccia di un uomo di cui è stato coperto il volto in ascensore. In altri scatti i due si baciano. Che sia lui il misterioso fidanzato di cui parlava Signorini? Qualche ora dopo l’uscita di queste foto, che hanno ovviamente fatto il giro del web, altre rivelazioni, sempre all’insaputa di Miriana Trevisan.





Stavolta a parlare è Deianira Marzano, che ricorda di aver anticipato questa notizia su Miriana Trevisan già a fine settembre: “Questa estate mi è arrivata una segnalazione dove mi dicevano che stava con questa persona. Però, poi, qualcuno mi ha scritto: ‘No, sono amici’. Però, certo, questa foto che mi hanno mandato ora non mi sembra proprio una foto da amici”. Ma non è finita qui. Intanto, secondo quanto riporta sempre l’influencer, quest’uomo si chiama Vito e sarebbe di Roma.

Non solo, in questo momento tale Vito si starebbe frequentando con una persona nota al pubblico di Canale 5. “Tra l’altro questo fantomatico fidanzato, già pare si frequenti con un’altra che già è stata in tv […] Qualche settimana fa il tizio era stato già visto con Ursida”. Sì, proprio l’ex dama del Trono Over di UeD Veronica Ursida. Insomma, la situazione si fa complicata anche se ovviamente per ora non ci sono certezze. Che succederà stasera al GF Vip e, soprattutto, come reagirà Miriana Trevisan?