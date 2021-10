Miriana Trevisan in questi ultimi giorni è sempre più confusa per il flirt con Nicola Pisu. Col figlio di Patrizia Mirigliani c’è una grande complicità e lui è evidentemente molto preso da lei. È scattato anche un bacio nella Love Boat della Casa, lontano dagli occhi degli altri vipponi ma comunque davanti alle telecamere. Nelle ultime ore però l’ex valletta di Mike Bongiorno aveva fatto un mezzo passo indietro.

“Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa…”, ha spiegato dicendo poi di volersi prendere un po’ di tempo. “Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire: che dubbi ho…”. Nicola Pisu, dopo aver ascoltato in religioso silenzio lo sfogo della showgirl, ha dichiarato che accetterà qualsiasi tipo di decisione prenderà sulla loro storia. Al contempo non ha nascosto di star male per questa situazione poco chiara: “Decidi tu…Ci sto male, ma che ci devo fare?”.

Miriana Trevisan “sgamata”: le foto del bacio

Di sicuro nella nuova puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini indagherà su questo rapporto, ma probabilmente tirerà fuori anche delle nuove foto di Miriana Trevisan pubblicate poco fa in rete. Un passo indietro: nella scorsa puntata lei aveva assicurato di essere single. A domanda diretta del conduttore, che l’aveva convocata in confessionale e aveva anche fatto il nome del presunto fidanzato, lei è caduta dalle nuvole.





Alfonso Signorini ha parlato di un certo Bruno che avrebbe anche rinunciato a qualcosa di molto importante per lei e per starle vicino. Lei è apparsa molto sorpresa e ha anche negato ogni legame esterno ma ora Biagio D’Anelli pubblica su Instagram le foto della gieffina con il presunto fidanzato. Foto in cui si vede anche un bacio tra i due.

“Sgamata! Miriana perché non racconti la verità? Questo non è Nicola Pisu”, scrive Biagio D’Anelli sotto gli scatti in cui è ritratta tra le braccia di un uomo di cui è stato coperto il volto in ascensore. In altri scatti i due si baciano. Che sia lui il misterioso Bruno? È molto probabile che nella dodicesima diretta del GF Vip 6 il conduttore mostrerà queste foto alla diretta interessata e soprattutto a Nicola Pisu.