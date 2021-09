Uno spettacolo della natura in abito bianco. Parliamo di Miriam Leone che ieri, il 18 settembre 2021, si è sposata, in gran segreto, con Paolo Carullo (di cui sappiamo poco e niente). Alla fine ci è riuscita a far restare tutto nell’anonimato, a differenza di tanti che preferiscono paparazzi in ogni dove. Tuttavia, nonostante Miriam abbia cercato di rendere quanto più privato il suo legame d’amore con Paolo Carullo, conosciuto circa due anni fa, la notizia delle nozze imminenti era circolata con insistenza nell’ultima settimana.

Poi, la conferma definitiva direttamente dal profilo di Miriam Leone: con uno scatto in cui appariva di spalle, l’ex Miss Italia ha annunciato di essere pronta a sposarsi con il suo compagno. “Arrivo amore, che emozione”, ha scritto Miriam poco prima di lasciare la stanza e raggiungere all’altare il suo Paolo. Dopo qualche ora un’altra foto con didascalia: “Ni maritamu”, ha scritto così la Leone su Instagram poco dopo la cerimonia.

Miriam Leone, le nozze

“Ci siamo sposati” in dialetto siciliano, in onore del luogo scelto per le nozze. L’ex Miss Italia e Paolo Carullo, infatti, hanno celebrato il loro matrimonio presso il santuario di Santa Maria La Nova di Scicli. Invitate circa 200 persone, anche se, appena fuori dalla chiesa, molti curiosi si sono accalcati per vedere la sposa, bellissima nel suo abito bianco di pizzo.





Uno spettacolo per gli occhi, una meraviglia assoluta: Miriam Leone è apparsa raggiante e ha dispensato sorrisi, per poi baciare il marito Paolo Carullo appena usciti dalla cerimonia e ripetendo a bassa voce “Ti amo”, guardandolo diritto negli occhi.

“Una felicità indescrivibile”, ha dichiarato poco dopo la donna forse più bella d’Italia. La sintesi delle grandissime emozioni provate da Miriam Leone nella giornata di oggi. Il coronamento di un grande amore in un giorno speciale, sabato 18 settembre, che rimarrà per sempre nel cuore di Miriam e Paolo Carullo. Allora Auguri!