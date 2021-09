“Matrimonio segreto”. Miriam Leone, la notizia esplode: il ‘sì’ dell’attrice siciliana con il suo Paolo

Notiziona per tutti i fan della meravigliosa Miriam Leone. La dea siciliana infatti sarebbe a un passo dalle nozze col suo compagno Paolo Carullo, il tenebroso e misterioso uomo che ha stregato la Miss Italia 2008. Da quello che si sa (molto poco, ndr), la relazione avrebbe preso quota da circa due anni, anche se datare l’inizio della love story complesso. Del fidanzato di Miriam, persona reticente al gossip e ai social, non si sa praticamente nulla, neanche l’età.

Solo il sito Donna Pop è riuscito però a carpire qualche informazione sull’uomo, spiegando che è siciliano, originario di Caltagirone (Catania), e che si è trasferito a Milano per studiare presso l’Università Cattaneo. La laura l’ha conseguita nel 2006, in Economia e finanza. Oggi è attivo come musicista, performer e nel campo dell’imprenditoria. E qui ci fermiamo sulle informazioni su Paolo Carullo. Riguardo le nozze, a lanciare lo scoop è stato il giornalista Giuseppe Candela.

La firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, con un tweet, ha reso noto di aver saputo da voci provenienti dalla Sicilia (terra d’origine sia della Leone sia di Carullo) che la coppia sarebbe prossima a festeggiare le nozze in gran segreto, tra pochissimo. “Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio ‘segreto’ imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo.





Dicono a Ragusa. Dicono”, si legge su Twitter. Che poi, parliamoci chiaro, non è la prima volta che si parla di fiori d’arancio per Miriam Leone e Paolo Carullo. Come qualcuno ricorderà, più di un anno fa il settimanale Chi Magazine aveva lasciato intendere che Miriam sarebbe stata in procinto di sposarsi.

In quel frangente fu la stessa Leone a smentire, con ironia, spiegando, in uno dei rari interventi in cui ha menzionato il fidanzato, che al suo dito “non vedeva ancora l’anello”. Forse ora il brillocco è arrivato e i festeggiamenti si avvicinano davvero. In fumo i sogni di milioni di italiani che saranno delusissimi di non poter sposare Miriam Leone. Forse.