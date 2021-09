Miriam Leone, manca pochissimo ormai al matrimonio. Forse l’attrice siciliana non voleva che finisse così, cioè che tutti aspettassero e parlassero del suo giorno speciale e infatti lei, che è riservata al massimo, non ha nemmeno mai accennato la cosa sul suo profilo Instagram (finora). A “tradire” il segreto dei promessi sposi e dunque svelare data e location è stato un post su Facebook del Comune del paese siciliano in cui la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì.

Il Comune di Scicli sulla sua pagina Facebook ha infatti comunicato alcune modifiche sulla viabilità del centro storico per venerdì 17 e sabato 18 settembre: “È stata pubblicata sul sito del Comune di Scicli l’ordinanza della polizia municipale che disciplina la viabilità nel centro storico per venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre”. Dunque il matrimonio tra Miriam Leone e Paolo Carullo è in programma il 18 settembre al Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli appunto.

Miriam Leone, la foto poche ore prima delle nozze

Paolo Carullo, il fidanzato di Miriam Leone, è un musicista e anche un imprenditore molto riservato. E infatti non si sa molto della sua vita privata e non è presente sui social. Lo stesso non si può dire della sua sposa che sì, tiene moltissimo alla propria privacy ma ama anche i social dov’è infatti molto seguita. E anche se i due, insieme da circa 2 anni, non fatto annunci ufficiali sulle nozze, ora arriva la prova.





“Arrivo amore”, ha scritto Miriam Leone poco fa, dunque una manciata di ore prima del sì, sotto a una bellissima foto con cui l’attrice ha scelto di rendere partecipi i fan del momento più emozionante: quello che porta la sposa a raggiungere il futuro consorte direttamente all’altare. Non solo. Un’altra foto dei preparativi è stata condivisa dalla sua stylist Claudia Scutti.

Nello scatto Miriam Leone e la sua stilista sono entrambe vestite di bianco e posano vicine davanti alla finestra. “18.09.21 Scicli h. 10.30”, si legge nella didascalia lasciata sotto da Claudia Scutti. Già splendida Miriam Leone, che ha i capelli legati in un raccolto con l’abito sottoveste in seta che le scivola sulla silhouette. Figuriamoci come sarà col vestito da sposa vero e proprio…