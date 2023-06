Il Festival di Glastonbury, ufficialmente Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, è un festival musicale e di spettacolo che si tiene a Pilton, a circa 10 chilometri da Glastonbury, in Inghilterra. Il festival, parte integrante della cultura popolare inglese, è conosciuto soprattutto per la sua musica, ma anche per la danza, la commedia, il teatro, il circo, il cabaret e altre forme d’arte. Si svolge di regola ogni anno durante l’ultimo week-end di giugno e dura tre giorni.

A Pilton è appena calato il sipario sull’edizione che dal 21 al 25 giugno ha visto presenziare i nomi più gettonati della musica. Una sorta di Coachella in salsa inglese, che quest’anno ha avuto un grande successo di pubblico. Tra gli artisti che si sono esibiti quest’anno ci sono stati Elton John, gli Arctic Monkeys, i Guns N’ Roses, Fred Again, Lil Nas X, Lizzo, Cat Stevens, i Blondie, i Måneskin e Lewis Capaldi e i Foo Fighters.

La principessa Beatrice di York al Glastonbury Festival

Tanti gli ospiti vip, ma tra questi, a colpire il presenti e i fotografi del festival, è stata una componente della famiglia britannica. La principessa Beatrice si è goduta un fine settimana divertente con il marito Edoardo Mapelli-Mozzi e i loro amici al festival di Glastonbury. Beatrice si è presentata con un outfit che niente ha a che vedere con quelli legati alla sua famiglia reale. Si è presentata vestita con una minigonna e un top di jeans neri, abbinati alle sue scarpe da ginnastica Adidas e a una borsa a tracolla.

La gonna casual della reale presenta un elegante dettaglio abbottonato, mentre sembrava indossare le sneakers Adidas Originals Superstar, con la caratteristica tripla striscia nera. La principessa Beatrice ha sfoggiato il classico stile Glasto, scegliendo di essere cool e comoda. Nel 2022, è stata vista sfoggiare sia un abito militare Zimmermann che un abito in denim di River Island, entrambi abbinati a scarpe da ginnastica bianche.

In questi giorni Beatrice di York ha partecipato al Royal Ascot insieme alla principessa del Galles, indossando un bellissimo abito in pizzo di Monique L’Huillier. Ha accentuato il suo outfit con una pochette Anya Hindmarch, un cappello JBH Millinery e décolleté in raso Gianvito Rossi nude. Le scelte di stile di Beatrice hanno attirato l’attenzione di molti negli ultimi anni. La reale ha aggiunto una serie di capi alla moda al suo guardaroba, favorendo stilisti come The Vampire’s Wife, Self-Portrait e Beulah London.