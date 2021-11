Si tinge di rosa la vita della meravigliosa attrice Millie Bobby Brown. La 17enne, per chi non lo sapesse, è una delle giovani attrici più note d’America (famosa grazie alla serie tv Netflix ‘Stringer Things’) e attualmente è ritornata a far parlare di sé, non solo per film e serie che la vedono protagonista, ma anche per la sua vita amorosa. È notizia di questi giorni, anche se si rincorreva da parecchio, che la vita sentimentale della talentuosa Millie ha avuto una bellissima rivoluzione.

Da qualche mese, infatti, Millie Bobby Brown è stata vista accanto a Jake Bonjovi, ovvero il terzo figlio della nota rockstar Jon Bon Jovi. Proprio così, quella che sembrava essere una bella amicizia, si è rivelata essere qualcosa di più. Così, la Eleven (o 11) di Stranger Things e il 19enne, anche lui attore, pare che l’amore sia letteralmente sbocciato. Le prime foto dei due insieme, pubblicate da lui sul suo profilo Instagram, risalgono a giugno di quest’anno, mentre questa estate era stata lei a condividere qualche video o scatto delle loro vacanze.

Nessuno aveva la certezza, ma nel frattempo erano stati paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano a New York. In questi giorni poi, Millie Bobby Brown ha pubblicato una foto in cui è intenta ad abbracciare la sua dolce metà sulla London Eye di Londra, dal momento che si trova nella capitale inglese per girare il sequel di Enola Holmes.





Poco dopo lui ha rincarato la dose postando un simpatico scatto accanto al quale ha scritto: “Stiamo formando una band, mandateci idee per il nome”. Un periodo d’oro questo per Millie Bobby Brown che, infatti, tornerà protagonista su Netflix con la nuova stagione di Stranger Things, disponibile sulla piattaforma video dal 2022.

Nessuno sa ancora la data precisa, ma di certo sappiamo che uscirà il prossimo anno. Ma non solo, sicuramente Millie vestirà di nuovo i panni della sorella minore di Sherlock Holmes, Enola. L’attrice sarà inoltre protagonista di altri due film: The Girls I’ve Been, thriller dall’omonimo romanzo di Tessa Sharpe, e il drama The Thing About Jellyfish. Brava e bellissima Millie Bobby Brown.