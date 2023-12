Questo Natale 2023 ha regalato proposte di matrimonio e figli in arrivo nel mondo vip e saranno fiori d’arancio anche per uno dei tenorini de Il Volo. I ragazzi che formano il trio famosissimo anche oltre i confini sono diventati noti da giovanissimi ma stanno crescendo e uno di loro sta per pronunciare il fatidico Sì. È stata la sua fidanzata a ufficializzare la bella notizia: ha condiviso sul suo profilo Instagram diverse foto e Storie di coppia e soprattutto con l’anello in primo piano.

“Si mille volte amore mio, voglio passare la mia intera vita con te! Ti amo”, ha scritto Michelle Bertolini, mentre il suo futuro sposo ha ricondiviso le immagini tra le sue storie Instagram. Lei indossava un bellissimo abito lungo di velluto blu, lui un completo della stessa tonalità e molto probabilmente si trovavano a una cena in famiglia per festeggiare il Natale, quando lui ha deciso di sorprenderla.

Matrimonio per il tenorino de Il Volo: le foto con l’anello

Michelle Bertolini era ed è una grande fan de Il Volo. Così ha conosciuto Ignazio Boschetto, il ‘socio’ di Piero Barone e Gianluca Ginoble, e gli ha rubato il cuore. Una fan così sfegatata da volare fino in Ungheria per assistere a un loro concerto e al meet and greet, un momento di incontro esclusivo tra i cantanti e i loro fan.

La modella italo venezuelana aveva anche condiviso una foto con loro: “Grazie ragazzi mi sono divertita e mi avete fatto emozionare tantissimo”, aveva scritto sotto lo scatto di gruppo, felicissima dell’occasione avuta e soprattutto ignara di ciò che sarebbe successo solo 4 anni dopo.

Perché dopo l’incontro è scattato il colpo di fulmine, la nascita della relazione con Ignazio Boschetto poi, durante questi giorni di festa, la proposta di nozze. La notte di Natale ha davvero portato una grande sorpresa a Michelle Bertolini, che ha visto il famoso fidanzato inginocchiarsi di fronte a lei con il classico anello. Ora non resta che aspettare la data del matrimonio.