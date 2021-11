Spesso i figli vip seguono le orme dei famosi genitori e altrettanto spesso somigliano loro in modo impressionante. Ma mai come in questo caso si può parlare di fotocopia o di ‘mini me’. E infatti il commento più gettonato ai post mamma e figlia è “Twins”, “gemelle”. L’occasione per ammirare tanta bellezza è il debutto nel mondo della moda di questa ragazza che sta diventando identica alla famosa mamma. Piccole top model crescono, insomma, anche se il primo amore è stato la recitazione.

Nel 2016, infatti, ha vestito i panni di Alicia Marcus in Resident Evil: The Final Chapter, ultimo capitolo della nota saga cinematografica, che è stato co-prodotto, scritto e diretto dal padre. Quest’anno invece ha interpretato il ruolo di Natasha Romanoff nel film della Marvel Black Widow e nel 2022 sarà Wendy nel nuovo film Peter Pan & Wendy della Disney.

Tale madre, tale figlia: Ever Anderson debutta nella moda

Stiamo parlando di Ever Gabo Anderson, la bellissima figlia di Milla Jovovich e Paul W. S. Anderson. Classe 2007, era già stata avvistata durante la scorsa Paris Fashion Week tra le ospiti dellla sfilata della casa di moda diretta da Miuccia Prada e oggi è ufficialmente il nuovo volto di Miu Miu.





“Un sogno che si realizza! Grazie Miuccia e grazie Miu Miu per questi giorni magici a Parigi. La sfilata è stata meravigliosa”, aveva scritto la figlia di Milla Jovovich sul suo profilo Instagram lo scorso 6 ottobre. Insomma, dopo l’esordio al cinema arriva quello sulla scia della carriera di top model della famosa madre.

Miu Miu ha appena annunciato il nome di Ever Anderson tra le protagoniste della nuova campagna pubblicitaria Miu Miu Nuit, scattata da Mert Alas & Marcus Piggott con la direzione creativa di M/M Paris e lo styling di Lotta Volkova. Un progetto, questo, che come scrive la giovanissima figlia d’arte, attrice e ora modella è stato svelato in una data anche molto speciale: quella del suo 14esimo compleanno.