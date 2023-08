Micol Incorvaia, il cambiamento è drastico. I fan dell’ex gieffina non hanno potuto fare altro che notare la trasformazione. Ed è attraverso il profilo Instagram che la sorella di Clizia decide di rispondere alle domande più frequenti che tirano in ballo il nuovo aspetto fisico. Ma la questione viene affrontata sotto altra e ben diversa luce. A Micol non passa inosservato un aspetto legato alla questione, e oltre a rispondere ai commenti positivi, decide di porre un focus su un dettaglio molto preciso che prescinde dalla nuova forma fisica conquistata.

Micol Incorvaia è dimagrita, il cambiamento fisico sotto gli occhi di tutti. Attraverso il profilo Instagram l’ex gieffina ha deciso di intervenire in merito alla questione che tira in ballo il proprio cambiamento fisico. La fidanzata di Edoardo Tavassi non solo ringrazia ma risponde con puntualità alle domande dei fan. “Ma sei dimagrita, oppure sono i filtri?”, domanda un utente.

Leggi anche: “Sono sconvolta”. Micol Incorvaia, il ‘dramma’ di prima mattina: “Una me…”. E tutti puntano il dito contro di lui





Micol Incorvaia è dimagrita, il cambiamento fisico sotto gli occhi di tutti. Il botta e risposta con i fan

Micol Incorvaia non lascia passare inosservata la domanda e risponde prontamente per spazzare via ogni tipo di dubbio: “Questa domanda spesso mi viene posta come un’accusa, non come una richiesta…” per poi aggiungere: “Non è un filtro, perchè altrimenti risulterei deformata”. Ma la risposta al fan non si ferma a questo. Micol Incorvaia prosegue e sottolinea un altro aspetto legato alla questione della forma fisica raggiunta. “La gente non riesce ad accettare una persona con più o meno un peso forma accettabile per se stessi”.

“Quando sono entrata nella casa del Gf Vip ero già fuori dal mio peso abituale, poi quando sono entrata lì ho preso dell’altro peso e poi semplicemente quando sono uscita sono tornata ad essere come ero prima“. Poi il lungo intervento viene chiosato così: “Sono una donna normale con tutti gli inestetismi, le smagliature. Sono una persona normale con una fisicità normale che, come tutte quante ha preso del peso in un periodo e poi è dimagrita tranquillamente dopo. Faccio ricorso a trattamenti e a settembre mi iscriverò anche in palestra”.

E sempre a proposito di Micol, di recente l’ex gieffina ha rivelato a tutti un episodio dalla vacanza trascorsa in compagnia del suo Edoardo in Sicilia. Tavassi ha infatti incontrato i genitori di Micol e ha dunque raccontato ai fan questo momento: “Mi ha stupito tanto la naturalezza con cui ci si rivolge uno all’altro. La scena più tenera in assoluto, la più bella che ricordo è quando Edo stava male, la mamma si è avvicinata a lui per sentirgli la febbre”. Poi aggiunge quello che ha più apprezzato: “Non c’era imbarazzo, come una mamma che si prende cura della propria famiglia e lui si lasciava coccolare“.