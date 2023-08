Un bruttissimo episodio ha visto come protagonista Micol Incorvaia. La denuncia dell’ex Grande Fratello Vip è diventata virale in poche ore, quando dopo la pubblicazione di una sua foto è successo qualcosa che definire spiacevole è davvero troppo riduttivo. Ha deciso di prendere il suo cellulare e di registrare dei filmati, che sono stati postati nelle Instagram stories. E tutti sono rimasti sconcertati davanti a quella confidenza.

Presumibilmente potrebbe ricorrere alle vie legali, ma nonostante questo resta l’enorme tristezza di Micol Incorvaia per un gesto molto negativo nei suoi confronti. La sua denuncia non è la prima di questo genere, anche perché in riferimento a questa foto anche altre persone in passato hanno fatto sapere di essere state vittime di simili atti. Sicuramente le avranno mostrato la massima vicinanza soprattutto il suo fidanzato Edoardo Tavassi e la sorella Clizia.

Micol Incorvaia, denuncia dopo la pubblicazione di una foto: “Cosa mi hanno fatto”

Dopo aver spiegato nel dettaglio quanto accaduto, di cui vi riferiremo a breve, Micol Incorvaia ha continuato la sua denuncia ponendo l’attenzione su questo tema. Praticamente è bastata una foto a scatenare qualcosa di imponderabile: “Mi hanno detto di non lasciare queste persone impunite, spiegando anche quali pareri ricevuti. Ragazzi, vi chiedo gentilmente di non avvelenarvi il sangue. In primo luogo perché in questo modo ci sono tante persone che, oltre a non avere un hobby, non sempre sono mosse dai migliori sentimenti o propositi più puri. Non è una novità”.

Micol ha dovuto fare i conti con il DeepNude, infatti una sua immagine è stata modificata e trasformata in qualcosa di vietato: “È stata presa la mia ultima foto postata e manomessa e ripubblicata, traendo me totalmente nuda. Nudo integrale. Nella foto originale io indossavo un costumino sotto e una t-shirt sopra, un top. Non mi sento toccata da queste vicende, perché mi sento talmente pulita e tranquilla con la coscienza che la cosa non mi fa male e vorrei non lo facesse nemmeno a voi”.

Micol Incorvaia vittima di DeepNude su Twitter: il suo racconto pic.twitter.com/xjss8ie6qs — disagiotv (@disagio_tv) August 18, 2023

E infine ha anche usato un pizzico di ironia: “Ma poi mi hanno fatto due bocce così, mi hanno fatto fare un figurone, ringraziamoli”. Staremo a vedere se Micol Incorvaia informerà successivamente sulle eventuali azioni giudiziarie intraprese.