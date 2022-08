Incredibile comportamento di Michelle Hunziker, che ha pubblicato un video decisamente divertente su TikTok. La reazione della madre è stata immediata, infatti la signora è rimasta molto perplessa da ciò che stava succedendo. La conduttrice svizzera è solita fare molta ironia ed è bravissima a far divertire il pubblico e stavolta ci è riuscita in un modo molto originale. Ha sfruttato alcune parole del genitore per rendersi protagonista di qualcosa che in pochi ritenevano davvero possibile.

Michelle Hunziker ha iniziato il suo video su TikTok con fare stanco, infatti ha commentato: “Mamma mia che stanchezza, ma come mai secondo te mamma?”. Prima di dirvi cosa è successo in seguito, torniamo un po’ indietro nel tempo. Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, si è parlato sul settimanale Nuovo della possibilità di un’altra sua gravidanza: “are il quarto figlio, possibilmente un maschietto. Lei è stata pizzicata con la figlia maggiore mentre comprava un test di gravidanza. Si preannuncia un agosto caldo”.





Michelle Hunziker, video su TikTok: fa gli addominali ai fornelli

Parlando adesso della nuova attività social di Michelle Hunziker, nel video postato su TikTok lei ha scritto come didascalia: “Gli addominali si fanno in cucina, le mamme hanno sempre ottimi consigli per te”. La mamma Ineke le ha infatti detto: “Sei stanca perché tu ti alleni troppo. Lo sanno tutti che gli addominali si fanno in cucina e non in palestra”. A quel punto l’ex moglie di Tomaso Trussardi ha dato vita a tre gesti pazzeschi, che hanno sorpreso il genitore, la quale è subito esplosa in un commento top.

Seguendo alla lettera il consiglio di mamma Ineke, Michelle Hunziker ha iniziato a fare davvero gli addominali all’interno della cucina. Prima li ha fatti ai fornelli, poi mentre apriva e chiudeva il frigorifero e infine mentre era intenta ad affettare una mela. A quel punto la signora ha beccato la figlia sul fatto e ha esclamato: “Ma che ca*** stai facendo?”. Immediata la replica della madre di Aurora Ramazzotti: “Mi hai detto che gli addominali vanno fatti in cucina”. E poi Ineke ha dato un’ultima risposta divertente.

La mamma di Michelle Hunziker, un po’ sconfortata, ha replicato: “Ma io devo avere proprio una figlia deficiente”. E il filmato si è concluso con un’enorme risata della conduttrice televisiva. Ovviamente, quasi superfluo dire che il video in questione è stato gradito e condiviso da migliaia di utenti, impazziti davanti a quegli insoliti addominali di Michelle.

