Per Michelle Hunziker è stato un periodo davvero impegnativo. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi ha dovuto affrontare il fuoco di fila di domande, curiosità e retroscena che riguardano la fine della relazione con Tomaso Trussardi. Vita privata e vita pubblica si sono intrecciate inevitabilmente. Nell’intervista rilasciata in esclusiva a Verissimo ha parlato per la prima volta della storia d’amore con Tomaso Trussardi.

In una nota all’Ansa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

“Una separazione è sempre un lutto da affrontare – racconta a Silvia Toffanin -. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. E aggiunge: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. Poi si è mostrata in tv nel suo programma Michelle Impossible e tra gli ospiti c’è stato anche il suo ex marito Eros Ramazzotti: “Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito – dice Michelle -. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”.





Ora è il momento di ricaricare le batterie e Michelle Hunziker ha deciso di ritagliarsi momenti di totale relax con le figlie alle Maldive. Sui social si mostra anche in compagnia della sua manager, anche cara amica, Graziella Lopedota, moglie del compianto Franchino Tuzio. E in lungo post spiega i motivi della sua partenza: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista”, scrive Michelle Hunziker chiarendo la ragione della vacanza ai Tropici.

Michelle Hunziker, appena sbarcata nell’atollo delle Maldive che la ospita con le figlie e le amiche, non può fare a meno di citare il dramma della guerra in Ucraina: “Mi sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno… Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese… Non esistono motivazioni valide per far vivere a persone innocenti questo dolore incommensurabile… spero con tutta me stessa che possano trovare un accordo per far finire questa guerra”.