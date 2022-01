Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la fine di un matrimonio è una notizia ‘bomba’. E pensare che la coppia non dava certamente l’idea di una crisi. Un post, condiviso dalla stessa conduttrice su Instagram, recava una scritta esplicita che tutto lasciava intendere meno che al raggiungimento di un capolinea. Poi la doccia fredda e il comunicato ufficiale della rottura. Non senza i dovuti commenti sul ‘caso’.

“Bomba scoppiata” tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo la bellezza di 10 lunghi anni di amore condiviso. Nonostante la coppia non stesse lasciando alcun indizio sui social, sguardi più attenti avevano già lasciato trapelare qualcosa: “Belli, ricchi e social”, così qualcuno aveva scritto. E solo pochi giorni fa, sempre sul profilo Instagram della showgirl e conduttrice svizzera si leggeva: “Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta”.

Poi il commento di Ilaria Ravarino sul Messaggero: “E Trussardi, l’uomo e il brand, muto”. Insomma, quel che al momento resta come dato di fatto è il loro improvviso allontanamento: “L’ultimo post della conduttrice con un riferimento al marito – sottolinea sempre il Messaggero – risale allo scorso luglio, quando Hunziker, ritratta su Instagram con un grande mazzo di rose rosse, si rallegrava che ‘dopo dieci anni’ le arrivassero ‘ancora’ delle rose dal compagno. Poi, più nulla”.





Un vero e proprio ‘caso’ che sta continuando ad attirare l’attenzione di quanti vorrebbero vederci chiaro, nonostante un segnale molto ‘forte’, o meglio, un vero e proprio “colpo di scena a Natale”, si legge su Libero Quotidiano, quando sempre su Instagram Michelle Hunziker ha condiviso una Storia “da single” in montagna, in compagnia delle figlie e Serena Autieri.

Eppure, non occorreva fare altro che drizzare meglio le antenne e cogliere tutti i segnali La stessa Michelle durante un’intervista su Chi, aveva comunicato senza troppi giri di parole di avere tutte le intenzioni di dedicare più tempo a se stessa “ma senza togliere nulla alle persone che amo”. La crisi di coppia era davvero sotto gli occhi di tutti?