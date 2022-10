“Lo hanno fatto per la figlia”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la decisione ufficiale

I fan sognano a occhi aperti. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati visti di nuovo insieme e ora c’è chi vuole sapere tutto. I due, che hanno annunciato la separazione, hanno nuovamente condiviso un momento fianco a fianco e i follower sono letteralmente impazziti di gioia. Al momento c’è una spiegazione ufficiale su quanto accaduto, anche se non è da escludere che dietro invece possa esserci qualcosa in più, che allo stato attuale è stato tenuto nascosto dai due diretti interessati. E c’è tanta speranza.

Su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si era già saputo altro giorni fa. Infatti, pare che il noto imprenditore abbia trascorso del tempo in compagnia di Michelle, o meglio più che del tempo, un’intera notte. A diffondere la notizia ci ha pensato il settimanale Chi che ha fatto circolare anche le foto che ‘inchioderebbero’ i due nel fatto. Nello specifico i paparazzi della rivista avrebbero sorpreso Tomaso Trussardi la sera prima mentre aspetta la consegna per la cena, ma anche al mattino successivo mentre sale sulla sua auto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme per il compleanno di Sole

C’è stato un momento importantissimo per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e questa è stata l’occasione propizia per trascorrere del tempo insieme e far sognare ad occhi aperti migliaia e migliaia di fan della coppia. Entrando nello specifico, è stato festeggiato il compleanno della figlia Sole, che ha compiuto 9 anni. Anche Aurora Ramazzotti ha dedicato un bellissimo post alla bambina, scrivendo: “Oggi è il compleanno di zia Sole! Nove anni”. Emozionante anche il messaggio della conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker ha scritto: “Il sole nel cuore…Ti amo amore mio. Auguri”. E ha taggato Tomaso Trussardi. Una grande festa dunque celebrata in famiglia. Un giorno indimenticabile per la piccola Sole, che sarà stata entusiasta di festeggiare insieme ai genitori e a tutti i suoi parenti. Ovviamente non possiamo dirvi con esattezza se questo incontro tra gli ex coniugi possa significare qualcosa di più. Si sono incontrati solo per la figlia o è un primo passo verso la riappacificazione? Staremo a vedere.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2011 e si sono sposati nel 2014. La figlia Sole è nata il 10 ottobre del 2013, mentre l’8 marzo del 2015 è venuta alla luce la secondogenita Celeste. Nel gennaio scorso è avvenuta la separazione e Michelle ha poi avuto un flirt con Giovanni Angiolini, terminato dopo appena 5 mesi.