Un compleanno particolare. Michelle Hunziker ha appena compiuto, lo scorso 24 gennaio, 45 anni. Ed è stata una giornata diversa dalle ultime dieci che aveva sempre vissuto al fianco di Tomaso Trussardi. Ora la relazione tra i due si è interrotta. Pare che già da un paio d’anni le cose non andassero bene. Poi è arrivato il comunicato con il quale i due, ormai ex, hanno rivelato di essersi lasciati.

“La nostra separazione – hanno inoltre aggiunto – rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. La riservatezza è un diritto e oltretutto la coppia ha avuto due bimbe, le piccole Celeste (6 anni) e Sole (8). La showgirl, come molti sanno, ha anche un’altra figlia, Aurora, frutto dell’amore con Eros Ramazzotti.

Nelle ultime ore una Michelle Hunziker che appare in forma smagliante ha pubblicato diversi post, story e altro sui social. Ad esempio ha voluto ringraziare a modo suo chi le ha fatto gli auguri, come l’attrice Serena Autieri o la sua make up artist Laura Barenghi. Ha anche postato le foto dei bellissimi e coloratissimi mazzi di fiori che le sono stati donati: “Mi state viziando” scrive su Instagram. Già, in un momento così delicato, i suoi fan le si sono stretti tutti intorno e lei si è perfino commossa.





“Tutto questo amore mi sta commuovendo” ha infatti scritto Michelle Hunziker che pochi giorni fa ha ufficializzato la sua separazione da Tomaso Trussardi. Già, ma che fine ha fatto l’imprenditore bergamasco? Beh, anche lui ha inviato un messaggio di auguri alla conduttrice: “Buon compleanno a una donna straordinaria”. Solo che, come qualcuno fa notare, c’è qualcosa che non quadra. In tanti hanno pensato che questo messaggio fosse la conferma che i due si fossero lasciati ‘bene’ per quanto bene ci si possa lasciare dopo una storia di 10 anni e due figlie.

Qualcuno adesso si chiede perché mai Michelle Hunziker ha ripostato tanti messaggi di auguri, come quelli di Belen e J-Ax e non quello di Tomaso Trussardi. Una coincidenza, forse. O forse, proprio confermando la volontà di non alimentare il gossip, la mancata reazione è voluta. Di sicuro c’è il comunicato che entrambi hanno scritto a conclusione del rapporto. Tutto il resto è ‘fuffa’, come direbbe qualcuno. Come il gossip su Eros Ramazzotti, che ha smentito qualsiasi voce sul loro conto affermando di essere single. Però, però, in questi tempi così social anche un dettaglio come una mancata risposta a un messaggio di auguri può scatenare i pensieri più strani… O no?