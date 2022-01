La notizia era nell’aria da qualche tempo. Ora è anche arrivata l’ufficialità. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati dopo dieci anni. Questa è la nota stampa che ha rilasciato la coppia: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

Si è passati in poco tempo dalla possibilità di allargare ulteriormente la famiglia (Michelle Hunziker e Tomas Trussardi sono genitori di Sole e Celeste) alla progressiva separazione. Gli indizi si rincorrevano da giorni. Inizialmente la showgirl ha smentito il gossip della crisi col marito. Poi, però, gli indizi soprattutto sui social erano abbastanza evidenti. Foto insieme sempre più di rado e l’ultimo Capodanno trascorso lontani l’uno dall’altra. Lei in montagna con le figlie e l’amica Serena Autieri, di lui invece nessuna traccia.

Da alcuni mesi a questa parte, però, quelle stesse testate rosa che la dipingevano incinta, hanno iniziato a rumoreggiare circa una presunta crisi con il marito. Voci che Michelle ha in un primo tempo con la sua caratteristica ironia, poi però le repliche social hanno gradualmente lasciato spazio al silenzio. Dal romantico mazzo di rose della scorsa estate per celebrare i dieci anni insieme, Tomaso è uscito passo dopo passo dalle story Instagram della moglie. Fino al Capodanno separati, che ha destato più di un sospetto.





Alcune frasi sibilline sull’amore, sulla voglia di leggerezza, sull’importanza delle risate avevano fatto presagire che qualcosa tra i due non stesse funzionando. Addirittura circolava voce che i due vivessero già da separati Michelle a Milano e Tomaso a Bergamo. Insomma stavano per imboccare strade diverse. Di recente Michelle Hunziker ha detto: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend”. Si tratta dei titoli di coda di una relazione che fino a poco tempo fa sembrava indistruttibile e invece si è sfaldata in poco tempo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno voluto continuare a tenere nascosta la loro separazione e hanno deciso di comunicare ai fan come stanno davvero le cose. Hanno deciso di non tornare sull’argomento, ma continueranno a nutrire un reciproco affetto e rispetto per le loro bimbe. A sostenere Michelle Hunziker ci sarà la figlia Aurora Ramazzotti, perché le due hanno un bellissimo rapporto di confidenza reciproca. Nel frattempo come fa sapere il Corriere della Sera, le figlie Sole, 9 anni, e Celeste, 7, continueranno a vivere con la mamma.