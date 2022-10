Michelle Hunziker presto nonna. Dopo tante voci, pochi giorni fa è arrivata la conferma ufficiale: la sua primogenita, Aurora Ramazzotti e il suo compagno storico Goffredo Cerza sono in dolce attesa per la prima volta. La notizia era arrivata a fine agosto scorso sul settimanale Chi.

Poi, dopo settimane di incertezza, il video che Aurora Ramazzotti ha girato nella sua camera da letto con la complicità del fidanzato che ripercorre tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse incinta. Tutte false fino a oggi, quando Goffredo chiede alla fidanzata se è in dolce attesa e lei risponde di sì.

Michelle Hunziker nonna: finisce in lacrime

Appurata la bellissima notizia che ha reso al settimo cielo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si è scoperto il sesso del bebè con il gender reveal party organizzato da Sara Daniele: “Un’emozione incredibile – hanno scritto su Instagram Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza – Tutte le foto arriveranno martedì, ma volevamo condividerla con voi prima che lo facesse qualcun altro. Grazie a tutti, vi amiamo”.

Fiocco celeste: Michelle Hunziker sarà nonna per la prima volta di un maschietto. Che sarebbe stata una giornata piena di gioia l’aveva anticipato tra le Storie Instagram, prima della festa. Poi l’immagine della figlia e del genero che scoprono il sesso del loro primo bebè e infine la sua reazione alla notizia.

No, non ce l’ha fatta a contenersi davanti alla grande notizia: Michelle Hunziker ha ceduto alle lacrime, che sono poi state immortalate in uno scatto di Sara Daniele, figlia di Pino Daniele e da sempre tra le più care amiche di Aurora, e che ha organizzato in prima persona l’evento del gender reveal con l’aiuto di una event planner professionista. “Le mie condizioni dopo averlo saputo”, la didascalia alla foto della futura nonna.