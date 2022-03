“Stesso lato b dopo 27 anni”. Michelle Hunziker, sorpresa hot per i fan. “È come allora”

Michelle Hunziker sta cercando in tutti i modi di rilassarsi e di mettersi alle spalle il momento negativo, dopo essersi lasciata con l’ex marito Tomaso Trussardi. Prima ha avuto dei riscontri più che positivi dalla sua trasmissione televisiva ‘Michelle Impossible’ e ora è in vacanza all’estero, precisamente alle isole Maldive, dove si sta godendo una permanenza straordinaria. Insieme alla conduttrice svizzera ci sono l’inseparabile figlia Aurora Ramazzotti e altre due amiche fidate e a cui vuole molto bene.

Proprio poche ore prima di una foto hot, pubblicata da Michelle Hunziker e che ha richiamato i fasti del passato, lei aveva detto: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista. Mi sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno… Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese”.

E proprio durante questo viaggio alle Maldive Michelle Hunziker ha sorpreso tutti con una storia Instagram, che ha già raccolto un consenso quasi unanime. E non poteva certamente mancare la risposta della figlia Aurora, che ha optato per l’ironia. Ha deciso di rievocare una cosa che ha fatto ben 27 anni fa e ha mostrato a tutti una foto che avrà fatto tuffare indietro nel tempo tantissime persone, soprattutto moltissimi uomini. E quelli più in là con l’età ricorderanno sicuramente cosa successe nel 1995.





Michelle Hunziker ha mostrato sui social il suo lato B e si è messa nella stessa posizione di 27 anni fa, quando diede vita ad uno spot pubblicitario, ‘Roberta’, che fece impazzire tutti gli italiani. E il tempo con lei sembra essersi arrestato, visto che la sua forma fisica è impeccabile come all’epoca. E ha rifatto questo gesto sempre per pubblicizzare qualcosa, stavolta ‘Iron ciapet’, il programma di fitness di Michelle. Davvero perfetto il suo corpo e il lato B e vediamo come ha risposto la figlia avuta con l’ex Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti si è quindi rivolta così a mamma Michelle: “Ribadisco che avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo”. Ovviamente ha puntato sul fatto che la madre sia ancora più in forma di lei, ma ha usato autoironia. Anche perché la bellezza della ragazza è indiscutibile e non ha dunque da invidiare alla Hunziker.