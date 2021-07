Michelle Hunziker è la regina dell’estate 2021. La conduttrice svizzera, 44 anni, ha già abbondantemente dimostrato che il fattore età per lei non esiste. Basta vedere le ultime foto in costume per rendersi conto che ha un fisico che farebbe invidia anche a chi di anni ne ha una ventina.

Foto mozzafiato quelle di Michelle Hunziker in bikini, sulla sabbia: gambe sode, un décolleté invidiabile e un lato b che non ha risentito dell’effetto della gravità. Certamente, oltre l’allenamento e attenzione a tavola, anche il dna avrà fatto la sua parte. Chi conosce la sua mamma, la signora Ineke, lo sa. Per chi invece non la conosce ancora, ecco la nuova foto di famiglia apparsa tra le Storie di Instagram di super Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker, la foto con mamma e figlie. Tutte in verde

In questi giorni la conduttrice si trova a Milano Marittima con la mamma Ineke, appunto, e con le figlie avute dal marito Tomaso Trussardi, le bellissime Sole e Celeste. Dunque Michelle Hunziker ha colto l’occasione per immortalare il momento in cui ben tre generazioni sono a confronto. E tutte, la particolarità dello scatto, hanno un look coordinato. Anche le bambine.





Le quattro hanno sfoggiato degli adorabili look coordinati perfetti per le passeggiate dopo il mare. E la giornata “tutta al femminile” passata con la mamma Ineke e con le figlie Sole e Celeste diventa la giornata delle ‘Green girls’, ragazze in verde: Michelle Hunziker si è fatta immortalare con le donne della famiglia in versione molto trendy.

Michelle Hunziker e le piccole di casa hanno puntato tutto su degli abiti a fondo bianco decorati con delle foglie verdi, mentre mamma Ineke ha preferito sfoggiare un paio di pantaloni, ma sempre in total green, e una t-shirt bianca. Quanti cuori per le tre generazioni di casa Hunziker? Sicuramente tantissimi se fosse un post e non una Storia e dunque non commentabile almeno in pubblico.