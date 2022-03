Giorno speciale per Michelle Hunziker. L’8 marzo non è solamente una festa per tutte le donne, ma anche di una in particolare nella sua famiglia, ovvero la piccola Celeste. La bambina ha infatti compiuto sette anni e la mamma famosa ha voluto dedicarle un post bellissimo per festeggiarla a dovere. Ha postato una foto di entrambe e ha voluto sottolineare come sia cresciuta in fretta. E in effetti la figlia avuta con Tomaso Trussardi è diventata molto grande e tutti i fan hanno notato questo dettaglio.

Michelle Hunziker ha vissuto giorni non piacevoli invece, a causa della sua vacanza alle Maldive. Ha parlato della guerra in Ucraina e la giornalista Selvaggia Lucarelli l’ha attaccata: “Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze che Zelensky, se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio, non si risente. Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e lavoro”.

Nel suo post social, Michelle Hunziker ha scritto: “Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste, lamia giocatrice di rugby, come la chiamo io, è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…Esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”. E ha voluto taggare anche l’ex marito Tomaso Trussardi, che per ora non ha risposto alla conduttrice.





E la foto scelta da Michelle Hunziker è stata accolta da tantissimi like e da auguri e complimenti. Ecco i principali messaggi scritti dalla presentatrice svizzera: “Com’è cresciuta. Che bella che è, tantissimi auguri per una vita piena di serenità e amore”, “Auguri piccola donna, buon compleanno”, “Auguri meravigliosa Celeste”, “Tanti tanti auguri principessa”. E ancora: “Quanto è dolcissima”, “Che meraviglia, carattere forte e dolce come la sua mamma. Auguroni piccola dolce Celeste”.

La figlia Celeste di Michelle Hunziker è quindi nata l’8 marzo del 2015, mentre Sole il 10 ottobre del 2013. Con l’ex marito Eros Ramazzotti ha dato invece alla luce Aurora Ramazzotti, nata il 5 dicembre del 1996. Quest’anno, come sapete, lei ha deciso di separarsi anche da Tomaso e attualmente è quindi single. Ma sia con lui che con Eros ha voluto mantenere rapporti civili.