È davvero finita. La coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si è sciolta. Hanno trascorso insieme un bel pezzo di vita, undici anni. E nel corso della loro relazione hanno avuto due figlie. Sono stati loro stessi, entrambi personaggi molto noti in Italia e non solo, ad annunciarlo con una nota ufficiale all’Ansa.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Esattamente come fecero nel 2015 anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino sui profili social di Michelle e Tomaso non si fa cenno alla separazione. In queste ore le cronache rosa e i giornali sono pieni di informazioni sul perché, per come e quando il rapporto ha iniziato ad incrinarsi fino a rompersi del tutto. Proprio nella mattinata di giovedì 20 gennaio Today ha rivelato un retroscena che riguarda il famoso ex della Hunziker, ovvero il cantante Eros Ramazzotti.





Come in molti sanno Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno una figlia, Aurora. Adesso i magazine, come Oggi in edicola, stanno ripercorrendo la relazione sentimentale tra la showgirl e l’imprenditore Tomaso Trussardi. E, giusto un mesetto fa, è sbucata una foto in cui la showgirl dice che “l’amore genitoriale è per sempre”. Mentre fino a qualche tempo fa i rapporti tra Michelle ed Eros erano tutto fuorché rosei, negli ultimi giorni nella loro relazione è tornato il sereno.

Sia Michelle Hunziker che Tomaso Trussardi e anche Eros Ramazzotti hanno sempre avuto a cuore la riservatezza dei propri sentimenti. Niente ‘piazzate’ social o pettegolezzi e frecciatine sui rispettivi profili. Così, per tentare di dare un senso alla fine dell’amore tra la conduttrice tv e il rampollo della nota casata, bisogna far riferimento alle interviste e alle comunicazioni ‘ufficiali’. In una delle ultime al settimanale Chi Michelle spiega: “Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato”.

Ora il destino ha voluto che questo stesso atteggiamento Michelle Hunziker e l’ormai ex Tomaso Trussardi lo riservino alle loro bimbe. Celeste e Sole hanno rispettivamente otto e sei anni. Al momento sono con la mamma a Milano, mentre il papà è a Bergamo. A quanto risulta la crisi andava avanti già da un paio di anni. Soltanto l’altroieri però è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati.